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[Исправлено: 111, 28.05.2022 - 00:25]

Ну и о политике, куда же без нее в такое смутное время..Казахи Украины организовали раздачу гуманитарной помощи жителям поселка Бородянка (Киевская область), передает Politic.Ранее сообщалось, что за 38 дней, проведенных под российской оккупацией, тихий поселок городского типа в Киевской области, не имеющий никаких военных объектов, превратился в сплошные руины и боль: оккупанты почти полностью разбили жилые дома, детские площадки, сады, школы, парки.«Сегодня, мы (казахи Украины) с ребятами-волонтерами были в Бородянке. Очень сложный был выезд… «русский мир» разрушил жизнь мирного населения.На площади, где мы раздавали гумпомощь, все расстреляно и растерзано, начиная от памятника Шевченко, заканчивая домами… Возле и в разрушенных домах стоит тяжелый трупный запах, кружит воронье… тяжелая аура. Дети, бегающие с чекой от гранаты, бабушки, пережившие все ужасы с первых дней, и никуда не выезжавшие, осиротевшие домашние животные - все здесь.Этому нет прощения. За это они должны ответить!Слава Украиїні! Алға, Қазақстан!», - написала Алия Турусбекова, наша соотечественница, проживающая в Киеве.