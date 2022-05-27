Ну и о политике, куда же без нее в такое смутное время..
Казахи Украины организовали раздачу гуманитарной помощи жителям поселка Бородянка (Киевская область), передает Politic. Ранее сообщалось, что за 38 дней, проведенных под российской оккупацией, тихий поселок городского типа в Киевской области, не имеющий никаких военных объектов, превратился в сплошные руины и боль: оккупанты почти полностью разбили жилые дома, детские площадки, сады, школы, парки.
«Сегодня, мы (казахи Украины) с ребятами-волонтерами были в Бородянке. Очень сложный был выезд… «русский мир» разрушил жизнь мирного населения. На площади, где мы раздавали гумпомощь, все расстреляно и растерзано, начиная от памятника Шевченко, заканчивая домами… Возле и в разрушенных домах стоит тяжелый трупный запах, кружит воронье… тяжелая аура. Дети, бегающие с чекой от гранаты, бабушки, пережившие все ужасы с первых дней, и никуда не выезжавшие, осиротевшие домашние животные - все здесь. Этому нет прощения. За это они должны ответить! Слава Украиїні! Алға, Қазақстан!», - написала Алия Турусбекова, наша соотечественница, проживающая в Киеве.
На астанчанку упали "30 лет Независимости". Вчера под вечер у столичной пирамиды. Очевидец и близкий пострадавшей сообщил нам, что инсталляцию сдуло ветром. Она пролетела метров 10-15 с места, где ее установили. Также, по его словам, эта махина никак не была закреплена и держалась лишь на собственном весе. 33-летняя женщина получила множественные переломы. Ночью ее прооперировали и перевели из реанимации в отделение политравмы", - говорится в сообщении паблика kris.p.nursultan.
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