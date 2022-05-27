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«Люди наговорили друг другу столько...»
«Люди наговорили друг другу столько...»
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44326
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 27.05.22 - 11:07
13 мая в Костанае прошел тренинг для студентов и журналистов по медиаэтике, редакционной политике в целом и во время войны в частности. По приглашению общественной организации «Казахстанская медиасеть». Одним из тренеров стал журналист Вячеслав ПОЛОВИНКО. Его последнее место работы - российская «Новая газета», которая остановила работу под угрозой лишиться лицензии.
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Читать статью
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 27.05.22 - 21:13
Цитата:
Не-а, не поддерживаю. Крым же ушел без войны. ЛНР и ДНР тоже надо было спокойно отпустить. Но Украина захотела войны. Не я когда Крым ушел - никто не пытался его отбить. Говорят что тогда сил на это не было. А теперь выходит что есть силы на реваншизм после первой потери и на избежание второй потери. Значит все 8 лет готовились. Вариантов то не много - отпустить или угробить кучу народу и потерять. Выбираю не я, а Киев.
abaika95:
Ты её просто поддерживаешь)
Ты её просто поддерживаешь)
Не-а, не поддерживаю. Крым же ушел без войны. ЛНР и ДНР тоже надо было спокойно отпустить. Но Украина захотела войны. Не я когда Крым ушел - никто не пытался его отбить. Говорят что тогда сил на это не было. А теперь выходит что есть силы на реваншизм после первой потери и на избежание второй потери. Значит все 8 лет готовились. Вариантов то не много - отпустить или угробить кучу народу и потерять. Выбираю не я, а Киев.
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 690
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 27.05.22 - 21:49
Цитата:
Иначе обрезание сухих ветвей.
maxsaf:
В библии наверное наберется штук двадцать разных примеров
В библии наверное наберется штук двадцать разных примеров
Иначе обрезание сухих ветвей.
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 27.05.22 - 21:50
Цитата:
Так можно и спецоперацию назвать на Украине
YESNO:
Иначе обрезание сухих ветвей.
Иначе обрезание сухих ветвей.
Так можно и спецоперацию назвать на Украине
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 392
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 27.05.22 - 21:53
Если объективно, пропагандой является абсолютно всё, что даётся людям для просмотра, для чтения... Начиная с детских книжек и мультиков до классической литературы и документалистики. Хоть телевизионной, хоть печатной.
Ибо всё это направлено на формирование мировоззрения, стиля жизни, менталитета...
Так что, всё зависит не от центра передачи информации или издательства, а от способности индивидуума "переварить" полученную информацию и сделать из неё выводы.
Для сравнения...
Мультики "Ну, погоди!", "Приключения Кота Леопольда"... против "Тома и Джерри."
Советские учат тому, что слабых обижать нельзя, пакостить нельзя - будешь наказан. Диснеевские учат тому, что можно пакостить и тебе за это ничего не будет...
Результаты, собственно говоря, мы по жизни и наблюдаем. Не буду тратить время на разжёвывание. Умные поймут.
А парнишка настроен явно антироссийски. Ни о какой объективности с его стороны даже близко говорить не приходится.
[Исправлено: Skeptic, 27.05.2022 - 21:55]
[Исправлено: Skeptic, 27.05.2022 - 22:06]
Ибо всё это направлено на формирование мировоззрения, стиля жизни, менталитета...
Так что, всё зависит не от центра передачи информации или издательства, а от способности индивидуума "переварить" полученную информацию и сделать из неё выводы.
Для сравнения...
Мультики "Ну, погоди!", "Приключения Кота Леопольда"... против "Тома и Джерри."
Советские учат тому, что слабых обижать нельзя, пакостить нельзя - будешь наказан. Диснеевские учат тому, что можно пакостить и тебе за это ничего не будет...
Результаты, собственно говоря, мы по жизни и наблюдаем. Не буду тратить время на разжёвывание. Умные поймут.
А парнишка настроен явно антироссийски. Ни о какой объективности с его стороны даже близко говорить не приходится.
[Исправлено: Skeptic, 27.05.2022 - 21:55]
[Исправлено: Skeptic, 27.05.2022 - 22:06]
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 690
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 27.05.22 - 21:55
Цитата:
Вот поэтому это спецоперация
maxsaf:
спецоперацию назвать на Украине
спецоперацию назвать на Украине
Вот поэтому это спецоперация
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 5319
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 27.05.22 - 22:14
Цитата:
---Первым будешь ты - они знают твой адрес ...
111:
то это ждет их первыми..
то это ждет их первыми..
---Первым будешь ты - они знают твой адрес ...
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 27.05.22 - 22:19
Цитата:
Он переобуется еще до приезда
Гога:
Первым будешь ты - они знают твой адрес ...
Первым будешь ты - они знают твой адрес ...
Он переобуется еще до приезда
Re: «Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 27.05.22 - 22:53
Геббельс
Дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней» Геббельс.
„Ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой.“
„Худший враг любой пропаганды — интеллектуализм.“
„Всё гениальное просто, и всё простое гениально. Маленькому человечку нравится скрывать свою ничтожность за сложными вещами.“
„Пропаганда должна быть популярной, а не приятной интеллектуально. Поиск интеллектуальной правды не входит в задачи пропаганды.“
„Диктатору не нужно следовать за волей большинства. Однако он должен быть в состоянии использовать волю народа.“
Дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней» Геббельс.
„Ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой.“
„Худший враг любой пропаганды — интеллектуализм.“
„Всё гениальное просто, и всё простое гениально. Маленькому человечку нравится скрывать свою ничтожность за сложными вещами.“
„Пропаганда должна быть популярной, а не приятной интеллектуально. Поиск интеллектуальной правды не входит в задачи пропаганды.“
„Диктатору не нужно следовать за волей большинства. Однако он должен быть в состоянии использовать волю народа.“
Re: «Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 27.05.22 - 22:59
„Мы добиваемся не правды, а эффекта.“
„Если вы произнесёте достаточно большую ложь и будете её повторять, то люди в итоге в неё поверят.“
„Пропаганда утрачивает силу, как только становится явной."
Все это до сих пор актуально. И этим пользуются все и наши и ваши как говорится.
"Живи своей головой Пчела"
„Если вы произнесёте достаточно большую ложь и будете её повторять, то люди в итоге в неё поверят.“
„Пропаганда утрачивает силу, как только становится явной."
Все это до сих пор актуально. И этим пользуются все и наши и ваши как говорится.
"Живи своей головой Пчела"
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 27.05.22 - 23:04
Кто смотрел уже фильм Мариуполь? Поделитесь впечатлением?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 2158
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 27.05.22 - 23:13
Цитата:
Ну там так и написано: не закрыли, а хотели закрыть. Или по вашему штраф, потом ещё раз штраф это показатель процветания и предпринимательского оптимизма?
ACROS:
За это не закрывают: - предупреждение, потом штраф, потом ещё штраф
За это не закрывают: - предупреждение, потом штраф, потом ещё штраф
Ну там так и написано: не закрыли, а хотели закрыть. Или по вашему штраф, потом ещё раз штраф это показатель процветания и предпринимательского оптимизма?
-
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