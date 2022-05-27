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≡ «Люди наговорили друг другу столько...»
 
 
Страница 5 из 5«1...345
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44326
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 27.05.22 - 11:07
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13 мая в Костанае прошел тренинг для студентов и журналистов по медиаэтике, редакционной политике в целом и во время войны в частности. По приглашению общественной организации «Казахстанская медиасеть». Одним из тренеров стал журналист Вячеслав ПОЛОВИНКО. Его последнее место работы - российская «Новая газета», которая остановила работу под угрозой лишиться лицензии.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16586
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 27.05.22 - 21:13
#60
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Цитата:
abaika95:
Ты её просто поддерживаешь)

Не-а, не поддерживаю. Крым же ушел без войны. ЛНР и ДНР тоже надо было спокойно отпустить. Но Украина захотела войны. Не я ;-) когда Крым ушел - никто не пытался его отбить. Говорят что тогда сил на это не было. А теперь выходит что есть силы на реваншизм после первой потери и на избежание второй потери. Значит все 8 лет готовились. Вариантов то не много - отпустить или угробить кучу народу и потерять. Выбираю не я, а Киев.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
690
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 27.05.22 - 21:49
#61
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Цитата:
maxsaf:
В библии наверное наберется штук двадцать разных примеров

Иначе обрезание сухих ветвей.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16586
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 27.05.22 - 21:50
#62
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Цитата:
YESNO:
Иначе обрезание сухих ветвей.

Так можно и спецоперацию назвать на Украине :lol:
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
392
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 27.05.22 - 21:53
#63
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Если объективно, пропагандой является абсолютно всё, что даётся людям для просмотра, для чтения... Начиная с детских книжек и мультиков до классической литературы и документалистики. Хоть телевизионной, хоть печатной.
Ибо всё это направлено на формирование мировоззрения, стиля жизни, менталитета...
Так что, всё зависит не от центра передачи информации или издательства, а от способности индивидуума "переварить" полученную информацию и сделать из неё выводы.
Для сравнения...
Мультики "Ну, погоди!", "Приключения Кота Леопольда"... против "Тома и Джерри."
Советские учат тому, что слабых обижать нельзя, пакостить нельзя - будешь наказан. Диснеевские учат тому, что можно пакостить и тебе за это ничего не будет...
Результаты, собственно говоря, мы по жизни и наблюдаем. Не буду тратить время на разжёвывание. Умные поймут.
А парнишка настроен явно антироссийски. Ни о какой объективности с его стороны даже близко говорить не приходится.

[Исправлено: Skeptic, 27.05.2022 - 21:55]

[Исправлено: Skeptic, 27.05.2022 - 22:06]
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
690
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 27.05.22 - 21:55
#64
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Цитата:
maxsaf:
спецоперацию назвать на Украине

Вот поэтому это спецоперация
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5319
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 27.05.22 - 22:14
#65
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Цитата:
111:
то это ждет их первыми..

---Первым будешь ты - они знают твой адрес ... :-x
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16586
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 27.05.22 - 22:19
#66
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Цитата:
Гога:
Первым будешь ты - они знают твой адрес ...

Он переобуется еще до приезда 8-)
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Odin_iz_Teh
§ Odin_iz_Teh
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
114
Re: «Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 27.05.22 - 22:53
#67
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Геббельс
Дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней» Геббельс.
„Ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой.“
„Худший враг любой пропаганды — интеллектуализм.“
„Всё гениальное просто, и всё простое гениально. Маленькому человечку нравится скрывать свою ничтожность за сложными вещами.“
„Пропаганда должна быть популярной, а не приятной интеллектуально. Поиск интеллектуальной правды не входит в задачи пропаганды.“
„Диктатору не нужно следовать за волей большинства. Однако он должен быть в состоянии использовать волю народа.“
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Odin_iz_Teh
§ Odin_iz_Teh
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
114
Re: «Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 27.05.22 - 22:59
#68
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„Мы добиваемся не правды, а эффекта.“
„Если вы произнесёте достаточно большую ложь и будете её повторять, то люди в итоге в неё поверят.“
„Пропаганда утрачивает силу, как только становится явной."

Все это до сих пор актуально. И этим пользуются все и наши и ваши как говорится.
"Живи своей головой Пчела"
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16586
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 27.05.22 - 23:04
#69
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Кто смотрел уже фильм Мариуполь? Поделитесь впечатлением?
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2158
«Люди наговорили друг другу столько...»
Отправлено: 27.05.22 - 23:13
#70
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Цитата:
ACROS:
За это не закрывают: - предупреждение, потом штраф, потом ещё штраф

Ну там так и написано: не закрыли, а хотели закрыть. Или по вашему штраф, потом ещё раз штраф это показатель процветания и предпринимательского оптимизма?
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