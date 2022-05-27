Отправлено: - 23:13

ACROS:

За это не закрывают: - предупреждение, потом штраф, потом ещё штраф



Цитата:Ну там так и написано: не закрыли, а хотели закрыть. Или по вашему штраф, потом ещё раз штраф это показатель процветания и предпринимательского оптимизма?