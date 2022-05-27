13 мая в Костанае прошел тренинг для студентов и журналистов по медиаэтике, редакционной политике в целом и во время войны в частности. По приглашению общественной организации «Казахстанская медиасеть». Одним из тренеров стал журналист Вячеслав ПОЛОВИНКО. Его последнее место работы - российская «Новая газета», которая остановила работу под угрозой лишиться лицензии. Читать статью
В пучине идеологии зла , честь и свобода важнее той жизни к которой вас принуждают с детства . Как только голоса государства начинают взывать к вашему патриотизму знайте что они готовятся вас убивать быстро и эффективно. Тяжело жить в эпоху сломанного времени и кривых зеркал . А ложь правит миром .
"Я не знаю, как у вас, но знаю, как ситуация обстоит на западе Казахстана. Я вижу, что региональные СМИ очень много себя самоцензурируют. И это самая большая ошибка государства"
Это ошибка. Уже давно людям надо дать волю говорить правду о российской агрессии, об оккупации Украины, об смерти только за три месяца 240ка детей.. О националистических батальонах Русич, что напали на мирные дома Украины в 5 утра, о кассетных бомбах, что падают на мирное население, на наших братьев и о многом о многом еще.. Ведь если мы не будем готовы, то чья очередь будет после Украины?
111: Мда уж.. Хоть кто то говорит, что пропаганда Путина, это угроза нам.. Хоть кто то это осознает..
А что еще вам может сказать человек, которого турнули со страны, где президент Путин? Вообще невооруженным глазом видно что по пропаганде Украина вместе с ЕС и США выигрывают в разы сильнее, чем Россия. Это если не смотреть тв, а пользоваться интернетом где видны ОБЕ стороны конфликта. Если смотреть ТВ, то там что в Украине, что в России одна сплошная пропаганда, поэтому Вячеслав ПОЛОВИНКО немного не верно говорит. Ну или просто пытается так же пропагандировать. До Соловьева ему далеко, но суть репортажа та же самая.
Война (СВО) на Украине это как прививка от Ковида. И решайте сами, нужна она вам или нет. Можно в это не верить и боятся, а можно верить и боятся. Вот люди точно так и рассуждают. Только раньше они были вирусологами, теперь они же стали политиками и военными экспертами.
Вот совсем непонятно, зачем нужны эти оппозиционные СМИ? Может кто-нибудь из дежурных либералиссимусов объяснить? Только без всех этих отсылок к великой триаде Гегеля "Тезис - антитезис - синтез". Потому что эта жалкая пародия на оппозицию совсем не тянет на почетное звание "Антитезиса", а больше всего напоминает колючки в лесу, которые лишь задерживают движение к намеченной цели, царапают тело и рвут одежду. Вон западные демократы не допускают у себя в пространстве чуждых мнений, даже охотятся на ведьм по мере необходимости и ничего, живут себе и не горюют без оппозиции.
Сколько лет жил СССР без либеральной антипропаганды, пока не пришел Горбачев со своей гласностью и не разрушил спокойствие и уверенность советского народа ненужными сомнениями. Все тут же бросили работу и начали выяснять кто прав и каким путем идти дальше. В такой ситуации разброда и шатания никто не жаждал брать на себя ответственность, поэтому ответственность взяли извне, но и направление дали такое, чтобы вся польза тоже шла во вне, а вред и недовольство оставалось внутри.
Вспоминаю один урок оппозиции из школы, когда пришел в наш класс новенький, какой-то мажорчик, который не поступил после 8-го класса в московское училище, связанное с кинематографом. На уроке литературы он вдруг заявил, что не выучил стихотворение Маяковского, потому что поэт ему не нравится. Класс напрягся, но еще больше напряглась учительница, потому что если бы она дала слабину и разрешила мажору не учить Маяковского, то всем бы в следующий раз неожиданно перестали нравиться абсолютно все поэты и писатели, изучаемые на уроках. Поэтому был вызван отец, который дома быстро преподал сынку основы либерализма и на следующем уроке мажор уверенно демонстрировал безмерную любовь к поэту революции.
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