«Люди наговорили друг другу столько...»

Отправлено: - 14:55

Вот совсем непонятно, зачем нужны эти оппозиционные СМИ? Может кто-нибудь из дежурных либералиссимусов объяснить? Только без всех этих отсылок к великой триаде Гегеля "Тезис - антитезис - синтез". Потому что эта жалкая пародия на оппозицию совсем не тянет на почетное звание "Антитезиса", а больше всего напоминает колючки в лесу, которые лишь задерживают движение к намеченной цели, царапают тело и рвут одежду. Вон западные демократы не допускают у себя в пространстве чуждых мнений, даже охотятся на ведьм по мере необходимости и ничего, живут себе и не горюют без оппозиции.



Сколько лет жил СССР без либеральной антипропаганды, пока не пришел Горбачев со своей гласностью и не разрушил спокойствие и уверенность советского народа ненужными сомнениями. Все тут же бросили работу и начали выяснять кто прав и каким путем идти дальше. В такой ситуации разброда и шатания никто не жаждал брать на себя ответственность, поэтому ответственность взяли извне, но и направление дали такое, чтобы вся польза тоже шла во вне, а вред и недовольство оставалось внутри.



Вспоминаю один урок оппозиции из школы, когда пришел в наш класс новенький, какой-то мажорчик, который не поступил после 8-го класса в московское училище, связанное с кинематографом. На уроке литературы он вдруг заявил, что не выучил стихотворение Маяковского, потому что поэт ему не нравится. Класс напрягся, но еще больше напряглась учительница, потому что если бы она дала слабину и разрешила мажору не учить Маяковского, то всем бы в следующий раз неожиданно перестали нравиться абсолютно все поэты и писатели, изучаемые на уроках. Поэтому был вызван отец, который дома быстро преподал сынку основы либерализма и на следующем уроке мажор уверенно демонстрировал безмерную любовь к поэту революции.