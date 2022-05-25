Отправлено: - 10:59

Тимур Гафуров:

Игнорировать его - себе дороже. То, что могут "не заметить" у других СМИ, обязательно увидят в НГ.

Цитата:В законе четко прописано, что действие этого приказа на ваш не распространяется.Был у меня инциндент с налоговой, когда ко мне хотели применить действия измененного закона, достаточно было пожаловаться в областную и тема исчерпана.Если вас больше устраивает сервер российский или украинский или просто цена, выбор за вами.Принципиальней надо быть товарищи)).