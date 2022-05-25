Тимур Гафуров: В Казахстане наш хостер. Разбираемся два дня уже
По закону имеете право расположить сайт где угодно, не обязательно в Казахстане. Ваш домен зарегистрирован в 2002, Приказ Министра связи и информации Республики Казахстан от 21 октября 2011 года, на ваш домен не распространяется.
Тимур Гафуров: Игнорировать его - себе дороже. То, что могут "не заметить" у других СМИ, обязательно увидят в НГ.
В законе четко прописано, что действие этого приказа на ваш не распространяется. "Согласно изменению, требования к физическому расположению серверов на территории Казахстана для интернет-ресурсов, находящихся в доменной зоне KZ не распространяются на доменные имена, зарегистрированные до введения в действие приказа." Был у меня инциндент с налоговой, когда ко мне хотели применить действия измененного закона, достаточно было пожаловаться в областную и тема исчерпана. Если вас больше устраивает сервер российский или украинский или просто цена, выбор за вами. Принципиальней надо быть товарищи)).
peshexod: По закону имеете право расположить сайт где угодно, не обязательно в Казахстане. Ваш домен зарегистрирован в 2002, Приказ Министра связи и информации Республики Казахстан от 21 октября 2011 года, на ваш домен не распространяется.
Я бы не была так категорична. В статье, которую вы прислали, ссылаются на Приказ от 2010 года, он утратил силу (просто перейдите по ссылке из статьи в базу законов и увидите). Сейчас действует другой Приказ от 2020 года. Почитать его можно здесь. и в нем есть пункт 16, вот его формулировка: Цитата:
16. Пользование доменным именем в пространстве казахстанского сегмента Интернета приостанавливается при: .... 6) размещении интернет-ресурсов на аппаратно-программных комплексах вне территории Республики Казахстан.
Так что я не вижу, где мы при такой формулировке можем быть принципиальнее... Если у вас будут идеи после прочтения действующего приказа, поделитесь, будем рады.
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