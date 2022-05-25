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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 79 из 79«1...777879
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Куратор темы: 111
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24948
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.05.22 - 22:22
#1171
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Цитата:
111:
Откуда то прилетел с девочкой..

Рано - начал. Весь в отца?... :lol: :-P
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13431
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.05.22 - 22:31
#1172
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Ну наконец то мы и дома..
Гододные еще с Рудного..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13431
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 25.05.22 - 22:36
#1173
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Цитата:
drakon:
Рано - начал

Девочек во дворе мало, девочек любит
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13431
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.05.22 - 22:25
#1174
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13431
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.05.22 - 22:37
#1175
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13431
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.05.22 - 22:45
#1176
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13431
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.05.22 - 01:15
#1177
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Ну что то там..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13431
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.05.22 - 01:16
#1178
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Наверное что то с войной связано..
Сервер вроде там находится..
Это второй сбой уже..
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1331
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.05.22 - 09:23
#1179
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Цитата:
111:
Сервер вроде там находится..

В Казахстане наш хостер. Разбираемся два дня уже
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
4068
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.05.22 - 10:42
#1180
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Цитата:
Тимур Гафуров:
В Казахстане наш хостер. Разбираемся два дня уже

По закону имеете право расположить сайт где угодно, не обязательно в Казахстане. Ваш домен зарегистрирован в 2002, Приказ Министра связи и информации Республики Казахстан от 21 октября 2011 года, на ваш домен не распространяется.
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1331
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.05.22 - 10:46
#1181
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Цитата:
peshexod:
По закону имеете право расположить сайт где угодно, не обязательно в Казахстане.

Было официальное письмо из Министерства информации. Игнорировать его - себе дороже. То, что могут "не заметить" у других СМИ, обязательно увидят в НГ. Поэтому перешли на казахстанский хостинг.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12491
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.05.22 - 10:50
#1182
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Цитата:
111:
Наверное что то с войной связано.. Сервер вроде там находится.. Это второй сбой уже..

А что случилось?
Где все? Тишина какая-то подозрительная
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
4068
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.05.22 - 10:59
#1183
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Игнорировать его - себе дороже. То, что могут "не заметить" у других СМИ, обязательно увидят в НГ.

В законе четко прописано, что действие этого приказа на ваш не распространяется.
"Согласно изменению, требования к физическому расположению серверов на территории Казахстана для интернет-ресурсов, находящихся в доменной зоне KZ не распространяются на доменные имена, зарегистрированные до введения в действие приказа."
Был у меня инциндент с налоговой, когда ко мне хотели применить действия измененного закона, достаточно было пожаловаться в областную и тема исчерпана.
Если вас больше устраивает сервер российский или украинский или просто цена, выбор за вами.
Принципиальней надо быть товарищи)).
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1331
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.05.22 - 11:07
#1184
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Цитата:
peshexod:
В законе четко прописано, что действие этого приказа на ваш не распространяется.

Учтем) Спасибо
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
430
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.05.22 - 13:28
#1185
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Цитата:
peshexod:
По закону имеете право расположить сайт где угодно, не обязательно в Казахстане. Ваш домен зарегистрирован в 2002, Приказ Министра связи и информации Республики Казахстан от 21 октября 2011 года, на ваш домен не распространяется.

Я бы не была так категорична. В статье, которую вы прислали, ссылаются на Приказ от 2010 года, он утратил силу (просто перейдите по ссылке из статьи в базу законов и увидите). Сейчас действует другой Приказ от 2020 года. Почитать его можно здесь.
и в нем есть пункт 16, вот его формулировка:
Цитата:
16. Пользование доменным именем в пространстве казахстанского сегмента Интернета приостанавливается при:
....
6) размещении интернет-ресурсов на аппаратно-программных комплексах вне территории Республики Казахстан.


Так что я не вижу, где мы при такой формулировке можем быть принципиальнее...
Если у вас будут идеи после прочтения действующего приказа, поделитесь, будем рады.
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