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≡ Выдачу ИИН иностранцам приостановили на eGov
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44324
Выдачу ИИН иностранцам приостановили на eGov
Отправлено: 27.05.22 - 13:27
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На портале электронного правительства появилось соответствующее сообщение. Отмечается, что формирование ИИН приостанавливается только для иностранцев и лиц без гражданства, которые временно находятся в стране.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24948
Re: Выдачу ИИН иностранцам приостановили на eGov
Отправлено: 27.05.22 - 13:27
#1
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Хочу, счёт - открыть, в Казахстане... :lol: :-o
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