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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13426
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.05.22 - 13:31
#7396
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Цитата:
drakon:
стоил 92 цента

У нас и квартиры в центре Костаная продавались за 500 долларов..
Сейчас они же около 30 тысяч..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24945
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.05.22 - 17:24
#7397
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Цитата:
111:
квартиры в центре Костаная продавались за 500 долларов..

Помню, как раз в это время - уезжал... :-o
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24945
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 25.05.22 - 19:13
#7398
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В Арабских Эмиратах,
Обезьянья оспа - началась.
Ререживаю.Как там наши?... :lol: :-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13426
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.05.22 - 22:28
#7399
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13426
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.05.22 - 22:30
#7400
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1933
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.05.22 - 22:40
#7401
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Цитата:
111:

ZDOROVO!
Latinskie bukovki rulyat
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13426
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.05.22 - 22:44
#7402
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Цитата:
Горожанин_kst:
ZDOROVO

Sdarowa, a tu kto
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13426
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.05.22 - 22:57
#7403
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Ot Drakona

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16561
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.05.22 - 23:06
#7404
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Nado bylo na latinitsu perehodit' :lol:

[??????????: maxsaf, 26.05.2022 - 23:07]
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16561
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.05.22 - 23:09
#7405
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Forum zahvatili 20k inostrannikh terroristoff :lol:
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
676
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.05.22 - 23:20
#7406
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KaKOI kontakt nazimat? htob nazad popast?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16561
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.05.22 - 23:24
#7407
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Цитата:
111:

Skolko segodnya komentov sdelal? :lol:
350?))
Профайл
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