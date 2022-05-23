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Первая страна ввела обязательный карантин из-за обезьяньей оспы
Первая страна ввела обязательный карантин из-за обезьяньей оспы
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44303
Первая страна ввела обязательный карантин из-за обезьяньей оспы
Отправлено: 23.05.22 - 09:49
После того как в Бельгии зарегистрировали 3 случая заболевания обезьяньей оспой, органы здравоохранения страны ввели 21-дневный карантин, и теперь инфицированные пациенты должны будут самоизолироваться в течение 3 недель
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О
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 01.08.20
- Сообщений:
- 238
Re: Первая страна ввела обязательный карантин из-за обезьяньей...
Отправлено: 23.05.22 - 09:49
То короновирус,то обезьянья оспа потом бараний понос и т.п. и т.д. Что только не придумают чтобы держать людей в страхе и управлять как стадом баранов
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8519
Re: Первая страна ввела обязательный карантин из-за обезьяньей...
Отправлено: 23.05.22 - 09:54
Значит военная операция скоро разрешится!
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15285
Первая страна ввела обязательный карантин из-за обезьяньей оспы
Отправлено: 23.05.22 - 10:09
Цитата:
А ещё придумали государства, законы и ещё в школе обязывают учиться, сволочи!
Охотник:
о короновирус,то обезьянья оспа потом бараний понос и т.п. и т.д. Что только не придумают чтобы держать людей в страхе и управлять как стадом баранов
о короновирус,то обезьянья оспа потом бараний понос и т.п. и т.д. Что только не придумают чтобы держать людей в страхе и управлять как стадом баранов
А ещё придумали государства, законы и ещё в школе обязывают учиться, сволочи!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 11167
Re: Первая страна ввела обязательный карантин из-за обезьяньей...
Отправлено: 23.05.22 - 11:03
А какие симптомы у этой обезьяной оспы. Температура, тошнота? А то придёшь в аптеку скажишь дайте че нибудь от обезьяной оспы, А они пошлют куда подальше, скажут хулиган не умничай тут.
Re: Первая страна ввела обязательный карантин из-за обезьяньей...
Отправлено: 23.05.22 - 11:06
Цитата:
Когда евро дешевле $ cтанет тогда и закончиться .
yudjin:
Значит военная операция скоро разрешится!
Значит военная операция скоро разрешится!
Когда евро дешевле $ cтанет тогда и закончиться .
Re: Первая страна ввела обязательный карантин из-за обезьяньей...
Отправлено: 23.05.22 - 11:10
Цитата:
а если не "будет" вакцины . на конец 2022 начало 2023 уже катастрофический сценарий написан .
Vit:
А то придёшь в аптеку скажишь дайте че нибудь от обезьяной оспы
А то придёшь в аптеку скажишь дайте че нибудь от обезьяной оспы
а если не "будет" вакцины . на конец 2022 начало 2023 уже катастрофический сценарий написан .
Re: Первая страна ввела обязательный карантин из-за обезьяньей...
Отправлено: 23.05.22 - 11:47
Цитата:
А что поделать , раз троичные управляют двоичными и теми кто вообще 0 .
Охотник:
Что только не придумают чтобы держать людей в страхе и управлять как стадом баранов
Что только не придумают чтобы держать людей в страхе и управлять как стадом баранов
А что поделать , раз троичные управляют двоичными и теми кто вообще 0 .
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 16531
Первая страна ввела обязательный карантин из-за обезьяньей оспы
Отправлено: 23.05.22 - 12:17
Цитата:
Пора бункер строить, благо место позволяет
YESNO:
на конец 2022 начало 2023 уже катастрофический сценарий написан .
на конец 2022 начало 2023 уже катастрофический сценарий написан .
Пора бункер строить, благо место позволяет
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 13245
Первая страна ввела обязательный карантин из-за обезьяньей оспы
Отправлено: 23.05.22 - 18:57
Все это биолаборатории из Украины!
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 13245
Первая страна ввела обязательный карантин из-за обезьяньей оспы
Отправлено: 24.05.22 - 01:12
Ученые выявили связь между вспыхнувшей на Западе оспой обезьян и гомосексуализмом.
Шесть из девяти зараженных обезьяньей оспой — это мужчины, имеющие половую связь с мужчинами. Эти данные навели специалистов на мысль, что вирус распространяется благодаря сексу, передает Экспресс К со ссылкой на Daily Mail.
Шесть из девяти зараженных обезьяньей оспой — это мужчины, имеющие половую связь с мужчинами. Эти данные навели специалистов на мысль, что вирус распространяется благодаря сексу, передает Экспресс К со ссылкой на Daily Mail.
(Пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9404
Первая страна ввела обязательный карантин из-за обезьяньей оспы
Отправлено: 24.05.22 - 01:16
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