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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 57 из 58«1...55565758»
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13245
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.05.22 - 23:38
#841
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Цитата:
maxsaf:
Это тебе украинская пропаганда

Нет.
На Украине это смерть.
Любого, кто посягнул на ее народ, на ее земли.
Тем более мародерствующих войск..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13245
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.05.22 - 23:39
#842
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Цитата:
maxsaf:
Если речь о тенге, то мож и бизнесмен))

У нас не считают в тенге.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16531
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.05.22 - 23:45
#843
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Цитата:
111:
На Украине это смерть. Любого, кто посягнул на ее народ

Ну значит до суда одесские поджигатели и прочие нацбаты не доживут :-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13245
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.05.22 - 23:46
#844
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Делаем такие вот штучки..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13245
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.05.22 - 23:47
#845
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Цитата:
maxsaf:
Ну значит до суда одесские поджигатели и

Там война брат, выживут не все.
Умирают всегда безвинные.
Которых бомбят в 5 утра спящих..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16531
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.05.22 - 23:50
#846
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Цитата:
111:
Там война брат

Там это задолго до войны еще началось
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13245
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.05.22 - 23:53
#847
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Цитата:
maxsaf:
Там это задолго до войны еще началось

Что началось, когда Россия отобрала Крым и начала готовить войну в 2014м, вооружая до зубов сепаратистов?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13245
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.05.22 - 23:55
#848
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Делаем такие вот кружочки..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13245
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.05.22 - 23:56
#849
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Ну и делаем такие вот пирожки..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13245
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.05.22 - 00:00
#850
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А с пирожками гораздо лучше дискуссия идет..
Аппетитно выглядит..


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13245
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.05.22 - 00:03
#851
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Параллельно варим супчик, мясо уже сварилось вот..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13245
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.05.22 - 00:05
#852
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Ну вот собственно и пирожки, пока что с яйцом..
Позже с картошкой..

Профайл
elektron
§ elektron
(Пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9404
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.05.22 - 00:06
#853
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Цитата:
111:
Что началось, когда Россия отобрала Крым и начала готовить войну в 2014м, вооружая до зубов сепаратистов?

В годовщину крымского референдума 2014 года стоит напомнить - почему Крым ушел, аж пятки свистели.
Почитай на досуге.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13245
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.05.22 - 00:09
#854
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Цитата:
elektron:
крымского референдума 2014 года стоит напомнить - почему Крым ушел

С Чечней как?
Ровно та же ситуация.
Чечня это Крым и сепаратисты, Россию поставь на место Украины..
И что там было дорогой?
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elektron
§ elektron
(Пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9404
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.05.22 - 00:24
#855
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Цитата:
111:
С Чечней как? Ровно та же ситуация.

Ну во первых, не ровно таже, международный терроризм имеет различные маски. В Чечне действовали террористические группировки, заинтересованные нарушить территориальную целостность России. И это были Талибан, Алкида и другие.
Тут же всё с точностью до наоборот. Идёт (шло) целенаправленное уничтожение русских на Украинской территории. И это при не только полной поддержке запада, но и их насюсюкивании. Называется это Геноцид. И идёт он с 2014-го года.
Второе - прочти ссылку выше и все вопросы возможно отпадут сами собой. Только прочти до конца обязательно, прежде что новое писать будешь.
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