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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.05.22 - 23:38
Цитата:
Нет.
На Украине это смерть.
Любого, кто посягнул на ее народ, на ее земли.
Тем более мародерствующих войск..
maxsaf:
Это тебе украинская пропаганда
Это тебе украинская пропаганда
Нет.
На Украине это смерть.
Любого, кто посягнул на ее народ, на ее земли.
Тем более мародерствующих войск..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.05.22 - 23:39
Цитата:
У нас не считают в тенге.
maxsaf:
Если речь о тенге, то мож и бизнесмен))
Если речь о тенге, то мож и бизнесмен))
У нас не считают в тенге.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.05.22 - 23:45
Цитата:
Ну значит до суда одесские поджигатели и прочие нацбаты не доживут
111:
На Украине это смерть. Любого, кто посягнул на ее народ
На Украине это смерть. Любого, кто посягнул на ее народ
Ну значит до суда одесские поджигатели и прочие нацбаты не доживут
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.05.22 - 23:46
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.05.22 - 23:47
Цитата:
Там война брат, выживут не все.
Умирают всегда безвинные.
Которых бомбят в 5 утра спящих..
maxsaf:
Ну значит до суда одесские поджигатели и
Ну значит до суда одесские поджигатели и
Там война брат, выживут не все.
Умирают всегда безвинные.
Которых бомбят в 5 утра спящих..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.05.22 - 23:50
Цитата:
Там это задолго до войны еще началось
111:
Там война брат
Там война брат
Там это задолго до войны еще началось
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.05.22 - 23:53
Цитата:
Что началось, когда Россия отобрала Крым и начала готовить войну в 2014м, вооружая до зубов сепаратистов?
maxsaf:
Там это задолго до войны еще началось
Там это задолго до войны еще началось
Что началось, когда Россия отобрала Крым и начала готовить войну в 2014м, вооружая до зубов сепаратистов?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.05.22 - 23:55
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.05.22 - 23:56
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.05.22 - 00:00
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.05.22 - 00:03
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.05.22 - 00:05
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.05.22 - 00:06
Цитата:
В годовщину крымского референдума 2014 года стоит напомнить - почему Крым ушел, аж пятки свистели.
Почитай на досуге.
111:
Что началось, когда Россия отобрала Крым и начала готовить войну в 2014м, вооружая до зубов сепаратистов?
Что началось, когда Россия отобрала Крым и начала готовить войну в 2014м, вооружая до зубов сепаратистов?
В годовщину крымского референдума 2014 года стоит напомнить - почему Крым ушел, аж пятки свистели.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.05.22 - 00:09
Цитата:
С Чечней как?
Ровно та же ситуация.
Чечня это Крым и сепаратисты, Россию поставь на место Украины..
И что там было дорогой?
elektron:
крымского референдума 2014 года стоит напомнить - почему Крым ушел
крымского референдума 2014 года стоит напомнить - почему Крым ушел
С Чечней как?
Ровно та же ситуация.
Чечня это Крым и сепаратисты, Россию поставь на место Украины..
И что там было дорогой?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 24.05.22 - 00:24
Цитата:
Ну во первых, не ровно таже, международный терроризм имеет различные маски. В Чечне действовали террористические группировки, заинтересованные нарушить территориальную целостность России. И это были Талибан, Алкида и другие.
Тут же всё с точностью до наоборот. Идёт (шло) целенаправленное уничтожение русских на Украинской территории. И это при не только полной поддержке запада, но и их насюсюкивании. Называется это Геноцид. И идёт он с 2014-го года.
Второе - прочти ссылку выше и все вопросы возможно отпадут сами собой. Только прочти до конца обязательно, прежде что новое писать будешь.
111:
С Чечней как? Ровно та же ситуация.
С Чечней как? Ровно та же ситуация.
Ну во первых, не ровно таже, международный терроризм имеет различные маски. В Чечне действовали террористические группировки, заинтересованные нарушить территориальную целостность России. И это были Талибан, Алкида и другие.
Тут же всё с точностью до наоборот. Идёт (шло) целенаправленное уничтожение русских на Украинской территории. И это при не только полной поддержке запада, но и их насюсюкивании. Называется это Геноцид. И идёт он с 2014-го года.
Второе - прочти ссылку выше и все вопросы возможно отпадут сами собой. Только прочти до конца обязательно, прежде что новое писать будешь.
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