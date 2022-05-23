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111:

С Чечней как? Ровно та же ситуация.

Цитата:Ну во первых, не ровно таже, международный терроризм имеет различные маски. В Чечне действовали террористические группировки, заинтересованные нарушить территориальную целостность России. И это были Талибан, Алкида и другие.Тут же всё с точностью до наоборот. Идёт (шло) целенаправленное уничтожение русских на Украинской территории. И это при не только полной поддержке запада, но и их насюсюкивании. Называется это Геноцид. И идёт он с 2014-го года.Второе - прочти ссылку выше и все вопросы возможно отпадут сами собой. Только прочти до конца обязательно, прежде что новое писать будешь.