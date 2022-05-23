Отправлено: - 23:11

ACROS:

Действительно: - что то нет в российских СМИ упоминании о Сирии,

Цитата:Ну так гугл в помощь.Министерство иностранных дел Сирии обратилось в Совет безопасности ООН с требованием расследовать действия возглавляемой США международной коалиции при освобождении сирийского города Ракка от террористов. События, о которых идет речь, относятся к 2017 году. В ходе американской военной операции, проводимой совместно с курдскими формированиями при вытеснении из Ракки боевиков ИГИЛ (запрещена в РФ), было разрушено от 60 до 80 процентов жилого фонда, 29 мечетей, 40 школ, полностью выведено из строя электро- и водоснабжение. Погибли не менее четырех тысяч мирных жителей - точное число жертв американских ковровых бомбардировок установить не удалось. В направленном ООН послании говорится, что силы коалиции не делали различий между террористами и мирным населением. Уничтожение города продолжалось с июня по октябрь.