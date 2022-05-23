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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 56 из 57«1...54555657»
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Куратор темы: 111
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16529
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.05.22 - 23:08
#826
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Цитата:
111:
Но что будет, когда защитники Украины убьют их всех?

ОДКБ прийдет на помощь России ;-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13232
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.05.22 - 23:10
#827
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Цитата:
maxsaf:
ОДКБ прийдет на помощь России

Гусь, рак и щука?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16529
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.05.22 - 23:10
#828
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Цитата:
111:
Если по Украине до нас долетает только российская ложь

Украинская не долетает - пво сбивает? :lol:
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elektron
§ elektron
(Пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9397
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.05.22 - 23:11
#829
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Цитата:
ACROS:
Действительно: - что то нет в российских СМИ упоминании о Сирии,

Ну так гугл в помощь. ;-) -
Министерство иностранных дел Сирии обратилось в Совет безопасности ООН с требованием расследовать действия возглавляемой США международной коалиции при освобождении сирийского города Ракка от террористов. События, о которых идет речь, относятся к 2017 году. В ходе американской военной операции, проводимой совместно с курдскими формированиями при вытеснении из Ракки боевиков ИГИЛ (запрещена в РФ), было разрушено от 60 до 80 процентов жилого фонда, 29 мечетей, 40 школ, полностью выведено из строя электро- и водоснабжение. Погибли не менее четырех тысяч мирных жителей - точное число жертв американских ковровых бомбардировок установить не удалось. В направленном ООН послании говорится, что силы коалиции не делали различий между террористами и мирным населением. Уничтожение города продолжалось с июня по октябрь. тут подробней
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13232
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.05.22 - 23:12
#830
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Цитата:
maxsaf:
Украинская не долетает -

Пока идет война, ни украинской, ни тем более российской пропаганде верить не приходится..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16529
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.05.22 - 23:13
#831
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Цитата:
111:
Пока идет война, ни украинской, ни тем более российской пропаганде верить не приходится..

Но ты почему-то веришь)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16529
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.05.22 - 23:17
#832
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Цитата:
elektron:
В направленном ООН послании говорится, что силы коалиции не делали различий между террористами и мирным населением. Уничтожение города продолжалось с июня по октябрь. тут подробней

Украина тоже весь Донбасс террористами называла. ;-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13232
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.05.22 - 23:18
#833
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Цитата:
maxsaf:
Но ты почему-то веришь

Я верю данным ООН, верю тем кому верил, например журналисту Комарову.
Верю доказанным фактам, например по мародерству.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16529
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.05.22 - 23:20
#834
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Цитата:
111:
Верю доказанным фактам, например по мародерству.

У вас в январе мародерствовал кто? Иностранные террористы или обнищавшая часть населения? А может просто обычные отморозки, коих навалом? :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13232
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.05.22 - 23:21
#835
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Цитата:
maxsaf:
вас в январе мародерствовал кто

Разумеется те, кто воспользовались..
Мало ли кто у нас ворует.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16529
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.05.22 - 23:23
#836
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Цитата:
111:
Разумеется те, кто воспользовались.. Мало ли кто у нас ворует.

Ну да, про отруби историю многие тут помнят :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13232
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.05.22 - 23:23
#837
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Цитата:
maxsaf:
вас в январе мародерствовал

Но у нас полиция работает, наказаны все.
На Украине, мародерство среди напавших войск на нее, это самое основное.
Как и 400 или сколько там миллионов украденного зерна..
И там воров никто не накажет.
Это же будет дискредитация армии..

[Исправлено: 111, 23.05.2022 - 23:24]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13232
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.05.22 - 23:26
#838
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Цитата:
maxsaf:
да, про отруби историю многие тут помнят

Ну..
Кто отруби украл, тот вор.
Кто украл миллиарды, тот бизнесмен..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16529
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.05.22 - 23:33
#839
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Цитата:
111:
Но у нас полиция работает, наказаны все.

Это тебе украинская пропаганда сказала, что все наказаны? Так ты ей не верь. 20 тыщ террористов спокойно дома сидят, ждут следующего удобного случая. :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16529
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.05.22 - 23:36
#840
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Цитата:
111:
Кто украл миллиарды, тот бизнесмен..

Если речь о тенге, то мож и бизнесмен))
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