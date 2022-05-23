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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.05.22 - 23:08
Цитата:
ОДКБ прийдет на помощь России
111:
Но что будет, когда защитники Украины убьют их всех?
Но что будет, когда защитники Украины убьют их всех?
ОДКБ прийдет на помощь России
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.05.22 - 23:10
Цитата:
Гусь, рак и щука?
maxsaf:
ОДКБ прийдет на помощь России
ОДКБ прийдет на помощь России
Гусь, рак и щука?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.05.22 - 23:10
Цитата:
Украинская не долетает - пво сбивает?
111:
Если по Украине до нас долетает только российская ложь
Если по Украине до нас долетает только российская ложь
Украинская не долетает - пво сбивает?
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- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
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- 10.10.17
- Сообщений:
- 9397
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.05.22 - 23:11
Цитата:
Ну так гугл в помощь. -
Министерство иностранных дел Сирии обратилось в Совет безопасности ООН с требованием расследовать действия возглавляемой США международной коалиции при освобождении сирийского города Ракка от террористов. События, о которых идет речь, относятся к 2017 году. В ходе американской военной операции, проводимой совместно с курдскими формированиями при вытеснении из Ракки боевиков ИГИЛ (запрещена в РФ), было разрушено от 60 до 80 процентов жилого фонда, 29 мечетей, 40 школ, полностью выведено из строя электро- и водоснабжение. Погибли не менее четырех тысяч мирных жителей - точное число жертв американских ковровых бомбардировок установить не удалось. В направленном ООН послании говорится, что силы коалиции не делали различий между террористами и мирным населением. Уничтожение города продолжалось с июня по октябрь.
тут подробней
ACROS:
Действительно: - что то нет в российских СМИ упоминании о Сирии,
Действительно: - что то нет в российских СМИ упоминании о Сирии,
Ну так гугл в помощь. -
Министерство иностранных дел Сирии обратилось в Совет безопасности ООН с требованием расследовать действия возглавляемой США международной коалиции при освобождении сирийского города Ракка от террористов. События, о которых идет речь, относятся к 2017 году. В ходе американской военной операции, проводимой совместно с курдскими формированиями при вытеснении из Ракки боевиков ИГИЛ (запрещена в РФ), было разрушено от 60 до 80 процентов жилого фонда, 29 мечетей, 40 школ, полностью выведено из строя электро- и водоснабжение. Погибли не менее четырех тысяч мирных жителей - точное число жертв американских ковровых бомбардировок установить не удалось. В направленном ООН послании говорится, что силы коалиции не делали различий между террористами и мирным населением. Уничтожение города продолжалось с июня по октябрь.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.05.22 - 23:12
Цитата:
Пока идет война, ни украинской, ни тем более российской пропаганде верить не приходится..
maxsaf:
Украинская не долетает -
Украинская не долетает -
Пока идет война, ни украинской, ни тем более российской пропаганде верить не приходится..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.05.22 - 23:13
Цитата:
Но ты почему-то веришь)
111:
Пока идет война, ни украинской, ни тем более российской пропаганде верить не приходится..
Пока идет война, ни украинской, ни тем более российской пропаганде верить не приходится..
Но ты почему-то веришь)
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.05.22 - 23:17
Цитата:
Украина тоже весь Донбасс террористами называла.
elektron:
В направленном ООН послании говорится, что силы коалиции не делали различий между террористами и мирным населением. Уничтожение города продолжалось с июня по октябрь. тут подробней
В направленном ООН послании говорится, что силы коалиции не делали различий между террористами и мирным населением. Уничтожение города продолжалось с июня по октябрь. тут подробней
Украина тоже весь Донбасс террористами называла.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.05.22 - 23:18
Цитата:
Я верю данным ООН, верю тем кому верил, например журналисту Комарову.
Верю доказанным фактам, например по мародерству.
maxsaf:
Но ты почему-то веришь
Но ты почему-то веришь
Я верю данным ООН, верю тем кому верил, например журналисту Комарову.
Верю доказанным фактам, например по мародерству.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.05.22 - 23:20
Цитата:
У вас в январе мародерствовал кто? Иностранные террористы или обнищавшая часть населения? А может просто обычные отморозки, коих навалом?
111:
Верю доказанным фактам, например по мародерству.
Верю доказанным фактам, например по мародерству.
У вас в январе мародерствовал кто? Иностранные террористы или обнищавшая часть населения? А может просто обычные отморозки, коих навалом?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.05.22 - 23:21
Цитата:
Разумеется те, кто воспользовались..
Мало ли кто у нас ворует.
maxsaf:
вас в январе мародерствовал кто
вас в январе мародерствовал кто
Разумеется те, кто воспользовались..
Мало ли кто у нас ворует.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.05.22 - 23:23
Цитата:
Ну да, про отруби историю многие тут помнят
111:
Разумеется те, кто воспользовались.. Мало ли кто у нас ворует.
Разумеется те, кто воспользовались.. Мало ли кто у нас ворует.
Ну да, про отруби историю многие тут помнят
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.05.22 - 23:23
Цитата:
Но у нас полиция работает, наказаны все.
На Украине, мародерство среди напавших войск на нее, это самое основное.
Как и 400 или сколько там миллионов украденного зерна..
И там воров никто не накажет.
Это же будет дискредитация армии..
[Исправлено: 111, 23.05.2022 - 23:24]
maxsaf:
вас в январе мародерствовал
вас в январе мародерствовал
Но у нас полиция работает, наказаны все.
На Украине, мародерство среди напавших войск на нее, это самое основное.
Как и 400 или сколько там миллионов украденного зерна..
И там воров никто не накажет.
Это же будет дискредитация армии..
[Исправлено: 111, 23.05.2022 - 23:24]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.05.22 - 23:26
Цитата:
Ну..
Кто отруби украл, тот вор.
Кто украл миллиарды, тот бизнесмен..
maxsaf:
да, про отруби историю многие тут помнят
да, про отруби историю многие тут помнят
Ну..
Кто отруби украл, тот вор.
Кто украл миллиарды, тот бизнесмен..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.05.22 - 23:33
Цитата:
Это тебе украинская пропаганда сказала, что все наказаны? Так ты ей не верь. 20 тыщ террористов спокойно дома сидят, ждут следующего удобного случая.
111:
Но у нас полиция работает, наказаны все.
Но у нас полиция работает, наказаны все.
Это тебе украинская пропаганда сказала, что все наказаны? Так ты ей не верь. 20 тыщ террористов спокойно дома сидят, ждут следующего удобного случая.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 23.05.22 - 23:36
Цитата:
Если речь о тенге, то мож и бизнесмен))
111:
Кто украл миллиарды, тот бизнесмен..
Кто украл миллиарды, тот бизнесмен..
Если речь о тенге, то мож и бизнесмен))
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