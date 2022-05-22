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≡ Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
 
 
Страница 3 из 3«123
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44301
Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 22.05.22 - 23:05
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Ввиду того, что диалог с представителем данного супермаркета ничего не изменил, вынуждена воспользоваться площадкой НГ - заранее спасибо. Можно много написать, с чем столкнулись жильцы, когда данное здания по Гагарина 17-19 было в заброшенном состоянии и какие неприятные нюансы были во время ремонта, думаю, целесообразнее показать, что сейчас.
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kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4779
Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 23.05.22 - 18:19
#30
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Сорри,забыла как картинки вставлять.
Марик,когда этот мусор лежит с прошлого года,а у людей на 2 этаже это под носом.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13217
Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 23.05.22 - 18:30
#31
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Цитата:
kbkz1980:
2 этаже это под носом

А субботник что , не делали?
Вышел бы весь второй этаж и убрались бы там.
У нас был субботник, красили, белили, пилили и мусор в том чтсле вывозили на своих авто..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3062
Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 23.05.22 - 18:59
#32
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Цитата:
Добринцофф:
мышей ловит покруче любого кота,


Наверное родственница небезизвестному Шарикову из подотдела очистки местного ЖКХ.

Цитата:
111:
все крыши чистые.


В этом заслуга дождей и ветра: - всё смывает и выдувает.
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kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4779
Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 23.05.22 - 19:00
#33
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Марик,а тебе знаком термин-частная территория,крыша магаза туда тоже входит.
Это тебе не сучки во дворе стричь :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13217
Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 23.05.22 - 19:02
#34
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Цитата:
kbkz1980:
Марик,а тебе знаком термин-частная территория,крыша магаза туда тоже входит

Хм..
Эта территория магазина или хозяина того здания?
Да даже если крыша частная.
Ну нагадил там кто то, и лежит два года перед окном второго этажа.
Самому разве это неприятно?
Я бы давно уже там перед собой сам убрал..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13217
Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 23.05.22 - 19:04
#35
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Цитата:
kbkz1980:
Это тебе не сучки во дворе стричь

Заметь, на территории находится дворник, его обязанность и ПКСК.
Но мы все равно взяли вчера пакет большой и прибрали около своих трех кустов сирени..
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kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4779
Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 23.05.22 - 19:51
#36
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Цитата:
111:
нагадил там кто то, и лежит два года перед окном второго этажа

Марик,не путай нагадить и строительный мусор и почему жильцы должны убирать строительные косяки.
Цитата:
111:
Заметь, на территории находится дворник, его обязанность и ПКСК.

Сочувствую,ваш дворник из ПКСК плохо работает,у нас такой проблемы нет.
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kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4779
Re: Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 23.05.22 - 19:55
#37
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Форумчане,посмотрите на фото лестниц во дворе,эти 2 входа принадлежат супермаркету,какое ваше заключение по их виду и как с этим быть?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13217
Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 23.05.22 - 20:17
#38
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Цитата:
kbkz1980:
Сочувствую,ваш дворник из ПКСК плохо работает,у нас такой проблемы нет

Но гаражи то были..
Наверное и остались..
Кстати где новое фото их?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13217
Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 23.05.22 - 20:18
#39
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Цитата:
kbkz1980:
Марик,не путай нагадить и строительный мусор

Между мусором, который уже второй год лежит и нагадить, разницы особой нет думаю.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13217
Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 23.05.22 - 20:19
#40
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Цитата:
kbkz1980:
дворе,эти 2 входа принадлежат супермаркету

Как они могут принадлежать ему?
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elektron
§ elektron
(Пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9394
Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 23.05.22 - 20:35
#41
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Цитата:
111:
Как они могут принадлежать ему?

А кому они принадлежат? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13217
Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 23.05.22 - 21:35
#42
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Цитата:
elektron:
А кому они принадлежат?

Для начала надо посмотреть
правоустанавливающие документы.
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kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4779
Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 23.05.22 - 21:44
#43
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Цитата:
111:
Для начала надо посмотретьправоустанавливающие документы

Марик,давай без рассмотрения документов этого архитектурного ансамбля.
Поверь на слова.
Давай по сути и виду лестниц.
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