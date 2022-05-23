Отправлено: - 20:06

а он еще не завершен. Мы проверяем его на соответствие закону. – добавила руководитель отдела архитектуры.

наше мнение услышать на общественных слушаниях никто не захотел и нас о них никто не предупредил.

Цитата:После слова завершён запятая. Мы с маленькой буквы. После слова закону запятая.Цитата:После слова захотел запятая.