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"Пока генплан не разрушил наши дачи" - Садоводы из двух обществ вновь попытались узнать судьбу своих участков у властей Костаная
"Пока генплан не разрушил наши дачи" - Садоводы из двух обществ вновь попытались узнать судьбу своих участков у властей Костаная
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