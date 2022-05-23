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≡ "Пока генплан не разрушил наши дачи" - Садоводы из двух обществ вновь попытались узнать судьбу своих участков у властей Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44301
"Пока генплан не разрушил наши дачи" - Садоводы из двух обществ вновь попытались узнать судьбу своих участков у властей Костаная
Отправлено: 23.05.22 - 11:49
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Две встречи с владельцами дачных участков прошли в акимате Костаная в один день - 20 мая. Сначала говорили с представителями ПКСТ «Мичуринец», а затем - ПК «Юбилейное».
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3062
Re: "Пока генплан не разрушил наши дачи" - Садоводы из...
Отправлено: 23.05.22 - 11:49
#1
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Полешко и К верить нельзя: - он бывший гос.служащий и "втирать" населению про "нью васюки" и светлое будущее у бывших уже дачников - это его хлеб.

Он начинал сладкоголосно втирать ещё с конца 90-х, будучи бородатым и плохо одетым в одном единственном свитере, ответственным у Ленивцева замом по ЖКХ: - мол у вас и вода будет и свет и тепло и прорывы все устраним и тепло накачегарим и прочую фигню.

Всего этого и не было толком: и свет днями не было и в квартирах было холодно и частые перебои с водой.

Была ПОЛНАЯ беспомощность городской службы ЖКХ возглавляемая им.



С тех пор я ему не верю.
И в Лисаковке он не потянул должность главы - полный банкрот в делах, особенно на фоне эпатажного местного карнавального короля рокн-ролла Элвиса, и неумения работать самостоятельно , прежде всего с людьми.
Поэтому он всю жизнь в замах, на подхвате. И в "Стомеде" и тут.

А, зам прокурора - молодец: - нечасто от гос.служащих особенно силовиков, услышишь слова поддержки ПРОСТЫХ граждан.
Некомпетентных и бестолковых архитекторшу и внутренную политику ВЫГНАТЬ с работы как ПРОФНЕПРИГОДНЫХ и за НЕУМЕНИЕ разговаривать с налогоплательщиками почему то по чьей то прихоти содержащих их на службе..
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
309
Re: "Пока генплан не разрушил наши дачи" - Садоводы из...
Отправлено: 23.05.22 - 15:13
#2
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полностью поддерживаю Акрос, Полешко верить нельзя, он за свою бытность навострился по ушам ездить. И архитекторов с акиматовскими бездельниками гнать надо. Работа архитектуры в городе видна на все 100, точечные неуклюжие застройки, впритык к уже стоящим зданиям, Планировка непонятно как сделанная, скорее всего по колхозно-аульному варианту, а тут же город как никак. Да много еще претензий в адрес архитектуры, много.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8519
"Пока генплан не разрушил наши дачи" - Садоводы из двух обществ вновь попытались узнать судьбу своих участков у властей Костаная
Отправлено: 23.05.22 - 15:26
#3
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Цитата:
ACROS:
Некомпетентных и бестолковых архитекторшу

по-моему она в пристани администратором была, пока бывший в город не подтянул?
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s
* serg kost
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1333
Re: "Пока генплан не разрушил наши дачи" - Садоводы из...
Отправлено: 23.05.22 - 20:06
#4
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Цитата:
а он еще не завершен. Мы проверяем его на соответствие закону. – добавила руководитель отдела архитектуры.

После слова завершён запятая. Мы с маленькой буквы. После слова закону запятая.
Цитата:
наше мнение услышать на общественных слушаниях никто не захотел и нас о них никто не предупредил.

После слова захотел запятая.
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1323
Re: "Пока генплан не разрушил наши дачи" - Садоводы из...
Отправлено: 23.05.22 - 21:26
#5
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Цитата:
serg kost:
После слова закону запятая.

Исправил. Спасибо.
В двух других примерах ошибок нет.
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