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≡ Дожди, грозы и ветер не покидают территориию Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44301
Дожди, грозы и ветер не покидают территориию Костанайской области
Отправлено: 23.05.22 - 20:09
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По прогнозам синоптиков, во вторник и среду, 24-25 мая, на севере и западе области ожидаются дожди и грозы, сопровождаемые шквалом и градом В Костанае во вторник дождь с грозой прогнозируется ночью, а в среду - днём.
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s
* serg kost
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1333
Re: Дожди, грозы и ветер не покидают территориию Костанайской...
Отправлено: 23.05.22 - 20:09
#1
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Цитата:
сопровождаемые шквалом и градом В Костанае во вторник

Отсутствует точка после слова "градом".
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1323
Re: Дожди, грозы и ветер не покидают территориию Костанайской...
Отправлено: 23.05.22 - 21:18
#2
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исправил. спасибо
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