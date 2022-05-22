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Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44301
Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 22.05.22 - 23:05
Ввиду того, что диалог с представителем данного супермаркета ничего не изменил, вынуждена воспользоваться площадкой НГ - заранее спасибо. Можно много написать, с чем столкнулись жильцы, когда данное здания по Гагарина 17-19 было в заброшенном состоянии и какие неприятные нюансы были во время ремонта, думаю, целесообразнее показать, что сейчас.
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Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 23.05.22 - 18:19
Сорри,забыла как картинки вставлять.
Марик,когда этот мусор лежит с прошлого года,а у людей на 2 этаже это под носом.
Марик,когда этот мусор лежит с прошлого года,а у людей на 2 этаже это под носом.
Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 23.05.22 - 18:30
Цитата:
А субботник что , не делали?
Вышел бы весь второй этаж и убрались бы там.
У нас был субботник, красили, белили, пилили и мусор в том чтсле вывозили на своих авто..
kbkz1980:
2 этаже это под носом
2 этаже это под носом
А субботник что , не делали?
Вышел бы весь второй этаж и убрались бы там.
У нас был субботник, красили, белили, пилили и мусор в том чтсле вывозили на своих авто..
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3062
Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 23.05.22 - 18:59
Цитата:
Наверное родственница небезизвестному Шарикову из подотдела очистки местного ЖКХ.
Цитата:
В этом заслуга дождей и ветра: - всё смывает и выдувает.
Добринцофф:
мышей ловит покруче любого кота,
мышей ловит покруче любого кота,
Наверное родственница небезизвестному Шарикову из подотдела очистки местного ЖКХ.
Цитата:
111:
все крыши чистые.
все крыши чистые.
В этом заслуга дождей и ветра: - всё смывает и выдувает.
Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 23.05.22 - 19:00
Марик,а тебе знаком термин-частная территория,крыша магаза туда тоже входит.
Это тебе не сучки во дворе стричь
Это тебе не сучки во дворе стричь
Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 23.05.22 - 19:02
Цитата:
Хм..
Эта территория магазина или хозяина того здания?
Да даже если крыша частная.
Ну нагадил там кто то, и лежит два года перед окном второго этажа.
Самому разве это неприятно?
Я бы давно уже там перед собой сам убрал..
kbkz1980:
Марик,а тебе знаком термин-частная территория,крыша магаза туда тоже входит
Марик,а тебе знаком термин-частная территория,крыша магаза туда тоже входит
Хм..
Эта территория магазина или хозяина того здания?
Да даже если крыша частная.
Ну нагадил там кто то, и лежит два года перед окном второго этажа.
Самому разве это неприятно?
Я бы давно уже там перед собой сам убрал..
Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 23.05.22 - 19:04
Цитата:
Заметь, на территории находится дворник, его обязанность и ПКСК.
Но мы все равно взяли вчера пакет большой и прибрали около своих трех кустов сирени..
kbkz1980:
Это тебе не сучки во дворе стричь
Это тебе не сучки во дворе стричь
Заметь, на территории находится дворник, его обязанность и ПКСК.
Но мы все равно взяли вчера пакет большой и прибрали около своих трех кустов сирени..
Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 23.05.22 - 19:51
Цитата:
Марик,не путай нагадить и строительный мусор и почему жильцы должны убирать строительные косяки.
Цитата:
Сочувствую,ваш дворник из ПКСК плохо работает,у нас такой проблемы нет.
111:
нагадил там кто то, и лежит два года перед окном второго этажа
нагадил там кто то, и лежит два года перед окном второго этажа
Марик,не путай нагадить и строительный мусор и почему жильцы должны убирать строительные косяки.
Цитата:
111:
Заметь, на территории находится дворник, его обязанность и ПКСК.
Заметь, на территории находится дворник, его обязанность и ПКСК.
Сочувствую,ваш дворник из ПКСК плохо работает,у нас такой проблемы нет.
Re: Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 23.05.22 - 19:55
Форумчане,посмотрите на фото лестниц во дворе,эти 2 входа принадлежат супермаркету,какое ваше заключение по их виду и как с этим быть?
Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 23.05.22 - 20:17
Цитата:
Но гаражи то были..
Наверное и остались..
Кстати где новое фото их?
kbkz1980:
Сочувствую,ваш дворник из ПКСК плохо работает,у нас такой проблемы нет
Сочувствую,ваш дворник из ПКСК плохо работает,у нас такой проблемы нет
Но гаражи то были..
Наверное и остались..
Кстати где новое фото их?
Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 23.05.22 - 20:18
Цитата:
Между мусором, который уже второй год лежит и нагадить, разницы особой нет думаю.
kbkz1980:
Марик,не путай нагадить и строительный мусор
Марик,не путай нагадить и строительный мусор
Между мусором, который уже второй год лежит и нагадить, разницы особой нет думаю.
Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 23.05.22 - 20:19
Цитата:
Как они могут принадлежать ему?
kbkz1980:
дворе,эти 2 входа принадлежат супермаркету
дворе,эти 2 входа принадлежат супермаркету
Как они могут принадлежать ему?
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