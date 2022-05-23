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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.05.22 - 18:34
Цитата:
----Снова ушел от ответа ---ГДЕ я лгал ??
111:
Ложь в том, что сможешь прожить без их технологий.
Ложь в том, что сможешь прожить без их технологий.
----Снова ушел от ответа ---ГДЕ я лгал ??
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.05.22 - 18:35
Цитата:
Хм..
То есть мне надо выкинуть двухкамерный холодильник, нет, два их у меня, телек, сотки, муз центр Мацушита, вентилятор, кондер, ковры....
Автомо...
Мне надо выкинуть всё?
Чтобы дружить с тобой?
А впши патриоты, что уже сделали это?
Гога:
И нашим , и вашим - так не
И нашим , и вашим - так не
Хм..
То есть мне надо выкинуть двухкамерный холодильник, нет, два их у меня, телек, сотки, муз центр Мацушита, вентилятор, кондер, ковры....
Автомо...
Мне надо выкинуть всё?
Чтобы дружить с тобой?
А впши патриоты, что уже сделали это?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.05.22 - 18:36
Цитата:
Ложь в том, что ты можешь прожить без всего импортного.
Сам ищи.
Гога:
Снова ушел от ответа ---ГДЕ я лгал
Снова ушел от ответа ---ГДЕ я лгал
Ложь в том, что ты можешь прожить без всего импортного.
Сам ищи.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.05.22 - 18:38
Цитата:
----Проживу , и многие , наверное тоже . В отличии от тебя .Номофобия .
111:
Ложь в том, что сможешь прожить без их технологий.
Ложь в том, что сможешь прожить без их технологий.
----Проживу , и многие , наверное тоже . В отличии от тебя .Номофобия .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.05.22 - 18:39
Цитата:
Но не живешь же!
Покажи, где ты проживешь?
Докажи.
Это я называю в вас пропагандой или просто очередным враньем..
Гога:
Проживу , и многие , наверное тоже .
Проживу , и многие , наверное тоже .
Но не живешь же!
Покажи, где ты проживешь?
Докажи.
Это я называю в вас пропагандой или просто очередным враньем..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.05.22 - 18:41
Цитата:
--Значит , это прямое оскорбление , раз ты не можешь сказать конкретно , где я лгал . Некрасиво с твоей стороны , не по мужски !!
111:
Сам ищи.
Сам ищи.
--Значит , это прямое оскорбление , раз ты не можешь сказать конкретно , где я лгал . Некрасиво с твоей стороны , не по мужски !!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.05.22 - 18:43
Цитата:
---Зачем ? Есть - хорошо .Не будет - будем дальше жить . Только и всего .
111:
Но не живешь же!Покажи, где ты проживешь?Докажи.
Но не живешь же!Покажи, где ты проживешь?Докажи.
---Зачем ? Есть - хорошо .Не будет - будем дальше жить . Только и всего .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.05.22 - 18:44
Цитата:
Ты это говорил.
Или нет?
Ты говорил, что проживешь.
Это я посчитал враньем.
Гога:
сказать конкретно , где я лгал
сказать конкретно , где я лгал
Ты это говорил.
Или нет?
Ты говорил, что проживешь.
Это я посчитал враньем.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.05.22 - 18:45
Цитата:
Нет.
Без технологий вы жить не сможете.
Как и Соловьев без вилл на Комо или импортных шмотках, помню фуфан его, а дорогой ведь..
Гога:
Не будет - будем дальше жить .
Не будет - будем дальше жить .
Нет.
Без технологий вы жить не сможете.
Как и Соловьев без вилл на Комо или импортных шмотках, помню фуфан его, а дорогой ведь..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.05.22 - 18:46
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.05.22 - 18:47
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.05.22 - 19:08
Цитата:
---Смешной ты , однако ! Цитата:
---Почему ??Это подрастающее поколение , которое смартфоном начинает пользоваться раньше чем говорить - для них ДА . А к людям моего поколения , у которых у газеты было двойное предназначение , полиэтилен.пакеты стирались - проживем .
111:
---Смешной ты , однако ! Цитата:
111:
Без технологий вы жить не сможете.
Без технологий вы жить не сможете.
---Почему ??Это подрастающее поколение , которое смартфоном начинает пользоваться раньше чем говорить - для них ДА . А к людям моего поколения , у которых у газеты было двойное предназначение , полиэтилен.пакеты стирались - проживем .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.05.22 - 19:20
Цитата:
Ога, проживешь без лекарств, без импортного медоборудования, зубы будешь лечить, привязывая из нитками к входным дверям..
Ну заливать то не надо..
Гога:
А к людям моего поколения , у
А к людям моего поколения , у
Ога, проживешь без лекарств, без импортного медоборудования, зубы будешь лечить, привязывая из нитками к входным дверям..
Ну заливать то не надо..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.05.22 - 19:34
Цитата:
=----Ну а куда деваться ??Ведь жили же ?
111:
Ну заливать то не надо..
Ну заливать то не надо..
=----Ну а куда деваться ??Ведь жили же ?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.05.22 - 19:55
Цитата:
----Зачем ?? Есть - живи в радость . Тут же в споре с тобой главное слово **ЕСЛИ**. Но ты этого или не хочешь понять , или не понимаешь .
111:
То есть мне надо выкинуть
То есть мне надо выкинуть
----Зачем ?? Есть - живи в радость . Тут же в споре с тобой главное слово **ЕСЛИ**. Но ты этого или не хочешь понять , или не понимаешь .
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