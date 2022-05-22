Отправлено: - 19:51

111:

нагадил там кто то, и лежит два года перед окном второго этажа



111:

Заметь, на территории находится дворник, его обязанность и ПКСК.



Цитата:Марик,не путай нагадить и строительный мусор и почему жильцы должны убирать строительные косяки.Цитата:Сочувствую,ваш дворник из ПКСК плохо работает,у нас такой проблемы нет.