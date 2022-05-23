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≡ Казахстан прекратил поставку сырья российской Магнитке. Это санкции в действии?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44301
Казахстан прекратил поставку сырья российской Магнитке. Это санкции в действии?
Отправлено: 23.05.22 - 15:13
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До войны поставки руды из предприятия в Костанайской области покрывали около 70% потребностей российской Магнитки. Логистика была удобной: ССГПО и комбинат в Магнитогорске разделяет расстояние в 340 км.
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1104
Re: Казахстан прекратил поставку сырья российской Магнитке. Это...
Отправлено: 23.05.22 - 19:46
#15
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Цитата:
юля елиссева:
Ждём победы Украины!

:lol: :lol: :lol:
Профайл
N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
489
Re: Казахстан прекратил поставку сырья российской Магнитке. Это...
Отправлено: 23.05.22 - 20:00
#16
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Цитата:
юля елиссева:
Украинцы благодаря Джавелинам успешно утилизируют весь российский танковый хлам

и самолеты сбивают банкой с огурцами :lol:
Профайл
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