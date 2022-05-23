Отправлено: - 18:35

Гога:

И нашим , и вашим - так не

Цитата:Хм..То есть мне надо выкинуть двухкамерный холодильник, нет, два их у меня, телек, сотки, муз центр Мацушита, вентилятор, кондер, ковры....Автомо...Мне надо выкинуть всё?Чтобы дружить с тобой?А впши патриоты, что уже сделали это?