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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 35 из 36«1...33343536»
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5236
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.05.22 - 18:34
#511
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Цитата:
111:
Ложь в том, что сможешь прожить без их технологий.

----Снова ушел от ответа ---ГДЕ я лгал ??
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13216
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.05.22 - 18:35
#512
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Цитата:
Гога:
И нашим , и вашим - так не

Хм..
То есть мне надо выкинуть двухкамерный холодильник, нет, два их у меня, телек, сотки, муз центр Мацушита, вентилятор, кондер, ковры....
Автомо...
Мне надо выкинуть всё?
Чтобы дружить с тобой?
А впши патриоты, что уже сделали это?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13216
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.05.22 - 18:36
#513
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Цитата:
Гога:
Снова ушел от ответа ---ГДЕ я лгал

Ложь в том, что ты можешь прожить без всего импортного.
Сам ищи.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5236
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.05.22 - 18:38
#514
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Цитата:
111:
Ложь в том, что сможешь прожить без их технологий.

----Проживу , и многие , наверное тоже . В отличии от тебя .Номофобия .
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13216
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.05.22 - 18:39
#515
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Цитата:
Гога:
Проживу , и многие , наверное тоже .

Но не живешь же!
Покажи, где ты проживешь?
Докажи.
Это я называю в вас пропагандой или просто очередным враньем..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5236
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.05.22 - 18:41
#516
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Цитата:
111:
Сам ищи.

--Значит , это прямое оскорбление , раз ты не можешь сказать конкретно , где я лгал . Некрасиво с твоей стороны , не по мужски !!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5236
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.05.22 - 18:43
#517
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Цитата:
111:
Но не живешь же!Покажи, где ты проживешь?Докажи.

---Зачем ? Есть - хорошо .Не будет - будем дальше жить . Только и всего .
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13216
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.05.22 - 18:44
#518
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Цитата:
Гога:
сказать конкретно , где я лгал

Ты это говорил.
Или нет?
Ты говорил, что проживешь.
Это я посчитал враньем.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13216
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.05.22 - 18:45
#519
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Цитата:
Гога:
Не будет - будем дальше жить .

Нет.
Без технологий вы жить не сможете.
Как и Соловьев без вилл на Комо или импортных шмотках, помню фуфан его, а дорогой ведь..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13216
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.05.22 - 18:46
#520
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А вот он кстати..
Как без этого прожить?

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13216
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.05.22 - 18:47
#521
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Ну как вы проживете без этого всего?

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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5236
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.05.22 - 19:08
#522
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Цитата:
111:

---Смешной ты , однако ! Цитата:
111:
Без технологий вы жить не сможете.

---Почему ??Это подрастающее поколение , которое смартфоном начинает пользоваться раньше чем говорить - для них ДА . А к людям моего поколения , у которых у газеты было двойное предназначение , полиэтилен.пакеты стирались - проживем .
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13216
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.05.22 - 19:20
#523
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Цитата:
Гога:
А к людям моего поколения , у

Ога, проживешь без лекарств, без импортного медоборудования, зубы будешь лечить, привязывая из нитками к входным дверям..
Ну заливать то не надо..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5236
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.05.22 - 19:34
#524
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Цитата:
111:
Ну заливать то не надо..

=----Ну а куда деваться ??Ведь жили же ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5236
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.05.22 - 19:55
#525
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Цитата:
111:
То есть мне надо выкинуть

----Зачем ?? Есть - живи в радость . Тут же в споре с тобой главное слово **ЕСЛИ**. Но ты этого или не хочешь понять , или не понимаешь .
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Страница 35 из 36«1...33343536»
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