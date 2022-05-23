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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.05.22 - 17:46
Цитата:
Финляндия, Швеция, Польша, Германия, Канада и тд и тп...
У них нет пользы и добра?
Гога:
Зависимость в военной области от НАТО к добру не приведет?? А
Зависимость в военной области от НАТО к добру не приведет?? А
Финляндия, Швеция, Польша, Германия, Канада и тд и тп...
У них нет пользы и добра?
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 11167
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.05.22 - 17:52
Цитата:
111:Финляндия вроде в не нато. Ну Германия она благодаря своей экономики сильная, а нато причём? Польша ну это ввще капец . Слов нормальных не подобрать, а за маты удалят.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.05.22 - 17:55
Цитата:
Про оружие и технологии речь.
Vit:
Финляндия вроде в не
Финляндия вроде в не
Про оружие и технологии речь.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.05.22 - 17:56
Цитата:
---Еще раз повторюсь - как ласковое телятко двух маток сосет - не получиться . Тут только так - или НАТО или Россия
111:
---Еще раз повторюсь - как ласковое телятко двух маток сосет - не получиться . Тут только так - или НАТО или Россия
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.05.22 - 17:57
Цитата:
Хм..
То есть ты смартфон и иностранный комп выкинул и не пользуешься?
С чего пишешь?
Или лжешь опять?
Гога:
Тут только так - или НАТО или Россия
Тут только так - или НАТО или Россия
Хм..
То есть ты смартфон и иностранный комп выкинул и не пользуешься?
С чего пишешь?
Или лжешь опять?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.05.22 - 18:03
Цитата:
С ноутбука , китайского
111:
С чего пишешь?
С чего пишешь?
С ноутбука , китайского
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.05.22 - 18:05
Цитата:
Хех..
Технологии чьи?
Интернет чей?
Чипы какой фирмы там?
[Исправлено: 111, 23.05.2022 - 18:05]
Гога:
ноутбука , китайского
ноутбука , китайского
Хех..
Технологии чьи?
Интернет чей?
Чипы какой фирмы там?
[Исправлено: 111, 23.05.2022 - 18:05]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.05.22 - 18:05
Цитата:
---А это совсем некорректно .Когда я лгал ?? Факты на страницу или принимаю это как оскорбление моего добропорядочного имени
111:
Или лжешь опять?
Или лжешь опять?
---А это совсем некорректно .Когда я лгал ?? Факты на страницу или принимаю это как оскорбление моего добропорядочного имени
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.05.22 - 18:06
Цитата:
Ложь в том, что сможешь прожить без их технологий.
Телек у тебя какой?
Гога:
это совсем некорректно .Когда я лгал
это совсем некорректно .Когда я лгал
Ложь в том, что сможешь прожить без их технологий.
Телек у тебя какой?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.05.22 - 18:08
Цитата:
---Какая мне разница !!! Это гражданская продукция . А я тебе толкую про сотрудничество в военной сфере . Понимаешь разницу ??
111:
Чиры какой фирмы там?
Чиры какой фирмы там?
---Какая мне разница !!! Это гражданская продукция . А я тебе толкую про сотрудничество в военной сфере . Понимаешь разницу ??
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.05.22 - 18:10
Цитата:
Нет, это одни и те же технологии.
Что чипы, что интернет, что твой китайский или мой китайский телефон.
Ну если у тебя не Хуавей, у них там вроде свое железо разрабатывается, достаточно украли у американцев..
Гога:
тебе толкую про сотрудничество в военной сфере . Понимаешь разницу ??
тебе толкую про сотрудничество в военной сфере . Понимаешь разницу ??
Нет, это одни и те же технологии.
Что чипы, что интернет, что твой китайский или мой китайский телефон.
Ну если у тебя не Хуавей, у них там вроде свое железо разрабатывается, достаточно украли у американцев..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.05.22 - 18:12
Цитата:
За эту гражданскую продукцию Хуавей и залетел..
Гога:
Это гражданская продукция
Это гражданская продукция
За эту гражданскую продукцию Хуавей и залетел..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.05.22 - 18:19
Цитата:
---Ничего ты не понял !! Если у меня не будет смартфона , то ничего страшного не произойдет . Если у вооружения , которое ты хочешь было из НАТО , будет что-то не так , и Казахстан станет недругом для НАТО , ---то это оружие станет бесполезным , а страна - беззащитной . Так что на двух не усидеть .Это только член НАТО Турция может и самолеты США покупать , и СС400 . Но Казахстану далеко до Турции .
111:
---Ничего ты не понял !! Если у меня не будет смартфона , то ничего страшного не произойдет . Если у вооружения , которое ты хочешь было из НАТО , будет что-то не так , и Казахстан станет недругом для НАТО , ---то это оружие станет бесполезным , а страна - беззащитной . Так что на двух не усидеть .Это только член НАТО Турция может и самолеты США покупать , и СС400 . Но Казахстану далеко до Турции .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.05.22 - 18:22
Цитата:
Хех..
На Украине или в, старое советское вооружение..
Оно бесполезно?
Если судить о российских новейших разработках, что каждую неделю докладывают Путину.
В сравнении с российским?
И что там Россия и почему начала отступать вовремя, а сейчас не может идти вглубь даже как Гитлер в свое время на СССР?
Если у Украины бесполезное старое оружие?
Гога:
Казахстан станет недругом для НАТО , ---то это оружие станет бесполезным ,
Казахстан станет недругом для НАТО , ---то это оружие станет бесполезным ,
Хех..
На Украине или в, старое советское вооружение..
Оно бесполезно?
Если судить о российских новейших разработках, что каждую неделю докладывают Путину.
В сравнении с российским?
И что там Россия и почему начала отступать вовремя, а сейчас не может идти вглубь даже как Гитлер в свое время на СССР?
Если у Украины бесполезное старое оружие?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.05.22 - 18:31
Цитата:
----И нашим , и вашим - так не получится
111:
----И нашим , и вашим - так не получится
-
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