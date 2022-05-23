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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 34 из 35«1...32333435»
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13202
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.05.22 - 17:46
#496
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Цитата:
Гога:
Зависимость в военной области от НАТО к добру не приведет?? А

Финляндия, Швеция, Польша, Германия, Канада и тд и тп...
У них нет пользы и добра?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11167
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.05.22 - 17:52
#497
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Цитата:
111:
Финляндия вроде в не нато. Ну Германия она благодаря своей экономики сильная, а нато причём? Польша ну это ввще капец . Слов нормальных не подобрать, а за маты удалят.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13202
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.05.22 - 17:55
#498
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Цитата:
Vit:
Финляндия вроде в не

Про оружие и технологии речь.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5231
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.05.22 - 17:56
#499
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Цитата:
111:

---Еще раз повторюсь - как ласковое телятко двух маток сосет - не получиться . Тут только так - или НАТО или Россия
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13202
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.05.22 - 17:57
#500
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Цитата:
Гога:
Тут только так - или НАТО или Россия

Хм..
То есть ты смартфон и иностранный комп выкинул и не пользуешься?
С чего пишешь?
Или лжешь опять?
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5231
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.05.22 - 18:03
#501
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Цитата:
111:
С чего пишешь?

С ноутбука , китайского :-P
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13202
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.05.22 - 18:05
#502
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Цитата:
Гога:
ноутбука , китайского

Хех..
Технологии чьи?
Интернет чей?
Чипы какой фирмы там?

[Исправлено: 111, 23.05.2022 - 18:05]
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5231
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.05.22 - 18:05
#503
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Цитата:
111:
Или лжешь опять?

---А это совсем некорректно .Когда я лгал ?? Факты на страницу или принимаю это как оскорбление моего добропорядочного имени :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13202
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.05.22 - 18:06
#504
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Цитата:
Гога:
это совсем некорректно .Когда я лгал

Ложь в том, что сможешь прожить без их технологий.
Телек у тебя какой?
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5231
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.05.22 - 18:08
#505
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Цитата:
111:
Чиры какой фирмы там?

---Какая мне разница !!! Это гражданская продукция . А я тебе толкую про сотрудничество в военной сфере . Понимаешь разницу ??
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13202
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.05.22 - 18:10
#506
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Цитата:
Гога:
тебе толкую про сотрудничество в военной сфере . Понимаешь разницу ??

Нет, это одни и те же технологии.
Что чипы, что интернет, что твой китайский или мой китайский телефон.
Ну если у тебя не Хуавей, у них там вроде свое железо разрабатывается, достаточно украли у американцев..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13202
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.05.22 - 18:12
#507
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Цитата:
Гога:
Это гражданская продукция

За эту гражданскую продукцию Хуавей и залетел..
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5231
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.05.22 - 18:19
#508
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Цитата:
111:

---Ничего ты не понял !! Если у меня не будет смартфона , то ничего страшного не произойдет . Если у вооружения , которое ты хочешь было из НАТО , будет что-то не так , и Казахстан станет недругом для НАТО , ---то это оружие станет бесполезным , а страна - беззащитной . Так что на двух не усидеть .Это только член НАТО Турция может и самолеты США покупать , и СС400 . Но Казахстану далеко до Турции .
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13202
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.05.22 - 18:22
#509
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Цитата:
Гога:
Казахстан станет недругом для НАТО , ---то это оружие станет бесполезным ,

Хех..
На Украине или в, старое советское вооружение..
Оно бесполезно?
Если судить о российских новейших разработках, что каждую неделю докладывают Путину.
В сравнении с российским?
И что там Россия и почему начала отступать вовремя, а сейчас не может идти вглубь даже как Гитлер в свое время на СССР?
Если у Украины бесполезное старое оружие?
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5231
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.05.22 - 18:31
#510
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Цитата:
111:

----И нашим , и вашим - так не получится :-x :-P
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