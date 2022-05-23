Отправлено: - 18:19

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Цитата:---Ничего ты не понял !! Если у меня не будет смартфона , то ничего страшного не произойдет . Если у вооружения , которое ты хочешь было из НАТО , будет что-то не так , и Казахстан станет недругом для НАТО , ---то это оружие станет бесполезным , а страна - беззащитной . Так что на двух не усидеть .Это только член НАТО Турция может и самолеты США покупать , и СС400 . Но Казахстану далеко до Турции .