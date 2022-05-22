Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44299
Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 22.05.22 - 23:05
Ввиду того, что диалог с представителем данного супермаркета ничего не изменил, вынуждена воспользоваться площадкой НГ - заранее спасибо. Можно много написать, с чем столкнулись жильцы, когда данное здания по Гагарина 17-19 было в заброшенном состоянии и какие неприятные нюансы были во время ремонта, думаю, целесообразнее показать, что сейчас.
Читать новость
Читать новость
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 659
Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 23.05.22 - 11:16
Цитата:
и еще он жаром пышет этот момент тоже учитывать нужно при установке .
maxsaf:
В нем и вентилятор, и сам компрессор расположен, так что вопрос шума не снимается с повестки.
В нем и вентилятор, и сам компрессор расположен, так что вопрос шума не снимается с повестки.
и еще он жаром пышет этот момент тоже учитывать нужно при установке .
Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 23.05.22 - 12:02
Цитата:
Я хочу сказать ,что мышам пофигу магазин ,или квартира на 1-99 этаже,если с мышами не бороться они могут быть везде.
kbkz1980:
Владимир вы как владелец магазина хотите сказать ,что и у вас есть мыши.А это нормально?
Владимир вы как владелец магазина хотите сказать ,что и у вас есть мыши.А это нормально?
Я хочу сказать ,что мышам пофигу магазин ,или квартира на 1-99 этаже,если с мышами не бороться они могут быть везде.
Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 23.05.22 - 12:47
Цитата:
Здесь и была торговля и руководство с конца 90х осталось прежнее,просто размеры изменились.
Насолить-такой цели нет и не было.
А вот не допустить неприятные нюансы для жильцов это есть.
сайлау курманов:
Если касаемо чего-то, что связано с торговлей, у народа особое отношение в стиле насолить новым буржуям
Если касаемо чего-то, что связано с торговлей, у народа особое отношение в стиле насолить новым буржуям
Здесь и была торговля и руководство с конца 90х осталось прежнее,просто размеры изменились.
Насолить-такой цели нет и не было.
А вот не допустить неприятные нюансы для жильцов это есть.
Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 23.05.22 - 12:58
Мышей нету. А вот сколпендиры Или как их там. У которых много ножек. Года два назад по потолку гоняли. А потом изчезли , небыло долго и вот опять. Буквально неделю назад встретил её. Шустрые блин. Я так акуратненько подобрался и шлепнул . Подазреваю что она не одна у меня тусила. Где то должен быть второй. Затих походу.
Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 23.05.22 - 13:00
Цитата:
А как вы с эту проблему решаете,какие виды борьбы с грызунами?
У нас ПКСК ,,ДАНКО,,травит мышей в подвале-на какое-то время уходят.
Поэтому я до открытия супермаркета поставила в известность руководство,думаю это и в их интересах тоже-недопустить эту живность к себе.
Добринцофф:
этаже,если с мышами не бороться они могут быть везде.
этаже,если с мышами не бороться они могут быть везде.
А как вы с эту проблему решаете,какие виды борьбы с грызунами?
У нас ПКСК ,,ДАНКО,,травит мышей в подвале-на какое-то время уходят.
Поэтому я до открытия супермаркета поставила в известность руководство,думаю это и в их интересах тоже-недопустить эту живность к себе.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3060
Re: Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 23.05.22 - 13:11
Цитата:
Цитата:
kbkz1980:
,я не разбираюсь[/quote
Поступайте цивилизованно в соответствии с Законом, тем более в предверии референдума если поднимете шум, власть обязательно отреагирует:
1) составить обращение граждан к акимату
2) вызвать официально представителей СЭС ( ныне департамент ) и СМИ
3) замерить шум, загрязнённость, наличие грызунов-вредителей: -составить протокол и осветить всё это в прессе
4) иск в суд
Ильяс:
оформляйте свое недовольство, пригодится.
оформляйте свое недовольство, пригодится.
Цитата:
maxsaf:
в НГ
в НГ
kbkz1980:
,я не разбираюсь[/quote
Поступайте цивилизованно в соответствии с Законом, тем более в предверии референдума если поднимете шум, власть обязательно отреагирует:
1) составить обращение граждан к акимату
2) вызвать официально представителей СЭС ( ныне департамент ) и СМИ
3) замерить шум, загрязнённость, наличие грызунов-вредителей: -составить протокол и осветить всё это в прессе
4) иск в суд
Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 23.05.22 - 13:17
Цитата:
ACROS:Какую вы печальную картину нарисовали. 4 пункта аж. Есть более лёгкий путь. Мутишь в газете шум. Журналисты приезжают фоткают, пишут статью. И вуаля. Завтра уберут местное пкск весь мусор. )
Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 23.05.22 - 13:22
Цитата:
У меня уборщица, мышей ловит покруче любого кота,не знаю как она их чувствует,но я сам видел,как она смотрит в одну строну ,потом подходит одной рукой убирает коробку,а другой хватает мышь,затем запихивает несчатную в пластиковую бутылку и тащит домой на радость своим кошакам.
[Исправлено: Добринцофф, 23.05.2022 - 13:22]
kbkz1980:
А как вы с эту проблему решаете,какие виды борьбы с грызунами?
А как вы с эту проблему решаете,какие виды борьбы с грызунами?
У меня уборщица, мышей ловит покруче любого кота,не знаю как она их чувствует,но я сам видел,как она смотрит в одну строну ,потом подходит одной рукой убирает коробку,а другой хватает мышь,затем запихивает несчатную в пластиковую бутылку и тащит домой на радость своим кошакам.
[Исправлено: Добринцофф, 23.05.2022 - 13:22]
Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 23.05.22 - 13:27
Цитата:
Добринцофф:Обалдеть. Крутяк. Таких работников нужно ценить . Зп поднять. Статус тоже.
Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 23.05.22 - 15:23
Цитата:
Вы безусловно правы,если возникнут такие проблемы после открытия супермаркета и это тоже пойдёт в ход.
И прессу задействую и региональную и республиканскую.
Просто на данный момент пункты перечисленные мной надо решить,а потом всё по факту работы супермаркета.
ACROS:
Поступайте цивилизованно в соответствии с Законом, тем более в предверии референдума если поднимете шум, власть обязательно отреагирует:1) составить обращение граждан к акимату2) вызвать официально представителей СЭС ( ныне департамент ) и СМИ3) замерить шум, загрязнённость, наличие грызунов-вредителей: -составить протокол и осветить всё это в прессе4) иск в суд
Поступайте цивилизованно в соответствии с Законом, тем более в предверии референдума если поднимете шум, власть обязательно отреагирует:1) составить обращение граждан к акимату2) вызвать официально представителей СЭС ( ныне департамент ) и СМИ3) замерить шум, загрязнённость, наличие грызунов-вредителей: -составить протокол и осветить всё это в прессе4) иск в суд
Вы безусловно правы,если возникнут такие проблемы после открытия супермаркета и это тоже пойдёт в ход.
И прессу задействую и региональную и республиканскую.
Просто на данный момент пункты перечисленные мной надо решить,а потом всё по факту работы супермаркета.
Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 23.05.22 - 17:02
На данный момент трактор убрал строительный мусор во дворе.
По следующим пунктам буду отписываться по факту их решения.
По следующим пунктам буду отписываться по факту их решения.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 13201
Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 23.05.22 - 17:07
Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 23.05.22 - 18:12
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 13201
Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 23.05.22 - 18:13
Цитата:
А это кому мешает?
kbkz1980:
А это кому мешает?
Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 23.05.22 - 18:16
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 66, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 66
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать