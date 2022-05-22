Прогноз на 5 дней
небольшой проливной дождь+15°C
  • 753 мм рт.ст.
  • 94% влажность
  • Ю, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
 
 
Страница 2 из 3«123»
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44299
Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 22.05.22 - 23:05
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ввиду того, что диалог с представителем данного супермаркета ничего не изменил, вынуждена воспользоваться площадкой НГ - заранее спасибо. Можно много написать, с чем столкнулись жильцы, когда данное здания по Гагарина 17-19 было в заброшенном состоянии и какие неприятные нюансы были во время ремонта, думаю, целесообразнее показать, что сейчас.
Читать новость

Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
659
Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 23.05.22 - 11:16
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
В нем и вентилятор, и сам компрессор расположен, так что вопрос шума не снимается с повестки.

и еще он жаром пышет этот момент тоже учитывать нужно при установке .
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8658
Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 23.05.22 - 12:02
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Владимир вы как владелец магазина хотите сказать ,что и у вас есть мыши.А это нормально?

Я хочу сказать ,что мышам пофигу магазин ,или квартира на 1-99 этаже,если с мышами не бороться они могут быть везде.
Профайл
kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4775
Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 23.05.22 - 12:47
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Если касаемо чего-то, что связано с торговлей, у народа особое отношение в стиле насолить новым буржуям

Здесь и была торговля и руководство с конца 90х осталось прежнее,просто размеры изменились.
Насолить-такой цели нет и не было.
А вот не допустить неприятные нюансы для жильцов это есть.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11167
Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 23.05.22 - 12:58
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мышей нету. А вот сколпендиры Или как их там. У которых много ножек. Года два назад по потолку гоняли. А потом изчезли , небыло долго и вот опять. Буквально неделю назад встретил её. Шустрые блин. Я так акуратненько подобрался и шлепнул . Подазреваю что она не одна у меня тусила. Где то должен быть второй. Затих походу.
Профайл
kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4775
Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 23.05.22 - 13:00
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
этаже,если с мышами не бороться они могут быть везде.

А как вы с эту проблему решаете,какие виды борьбы с грызунами?
У нас ПКСК ,,ДАНКО,,травит мышей в подвале-на какое-то время уходят.
Поэтому я до открытия супермаркета поставила в известность руководство,думаю это и в их интересах тоже-недопустить эту живность к себе.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3060
Re: Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 23.05.22 - 13:11
#20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ильяс:
оформляйте свое недовольство, пригодится.

Цитата:
maxsaf:
в НГ


kbkz1980:
,я не разбираюсь[/quote

Поступайте цивилизованно в соответствии с Законом, тем более в предверии референдума если поднимете шум, власть обязательно отреагирует:
1) составить обращение граждан к акимату
2) вызвать официально представителей СЭС ( ныне департамент ) и СМИ
3) замерить шум, загрязнённость, наличие грызунов-вредителей: -составить протокол и осветить всё это в прессе
4) иск в суд
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11167
Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 23.05.22 - 13:17
#21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Какую вы печальную картину нарисовали. 4 пункта аж. Есть более лёгкий путь. Мутишь в газете шум. Журналисты приезжают фоткают, пишут статью. И вуаля. Завтра уберут местное пкск весь мусор. )
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8658
Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 23.05.22 - 13:22
#22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
А как вы с эту проблему решаете,какие виды борьбы с грызунами?

У меня уборщица, мышей ловит покруче любого кота,не знаю как она их чувствует,но я сам видел,как она смотрит в одну строну ,потом подходит одной рукой убирает коробку,а другой хватает мышь,затем запихивает несчатную в пластиковую бутылку и тащит домой на радость своим кошакам.

[Исправлено: Добринцофф, 23.05.2022 - 13:22]
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11167
Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 23.05.22 - 13:27
#23
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Обалдеть. Крутяк. Таких работников нужно ценить . Зп поднять. Статус тоже.
Профайл
kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4775
Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 23.05.22 - 15:23
#24
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Поступайте цивилизованно в соответствии с Законом, тем более в предверии референдума если поднимете шум, власть обязательно отреагирует:1) составить обращение граждан к акимату2) вызвать официально представителей СЭС ( ныне департамент ) и СМИ3) замерить шум, загрязнённость, наличие грызунов-вредителей: -составить протокол и осветить всё это в прессе4) иск в суд

Вы безусловно правы,если возникнут такие проблемы после открытия супермаркета и это тоже пойдёт в ход.
И прессу задействую и региональную и республиканскую.
Просто на данный момент пункты перечисленные мной надо решить,а потом всё по факту работы супермаркета.
Профайл
kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4775
Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 23.05.22 - 17:02
#25
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На данный момент трактор убрал строительный мусор во дворе.
По следующим пунктам буду отписываться по факту их решения.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13201
Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 23.05.22 - 17:07
#26
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жаль у нас все крыши чистые..

Профайл
kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4775
Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 23.05.22 - 18:12
#27
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13201
Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 23.05.22 - 18:13
#28
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

А это кому мешает?
Профайл
kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4775
Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 23.05.22 - 18:16
#29
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
Страница 2 из 3«123»
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 66, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 66
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS