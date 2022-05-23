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Уголок журналиста. Тема с комментариями.
Уголок журналиста. Тема с комментариями.
Уголок журналиста. Тема с комментариями.
Отправлено: 23.05.22 - 15:20
Цитата:
Изначально ты говорил про украинцев, что плохие.
Теперь нормальный украинец не пойдет против России..
А нормальный россиянин пошел на земли Украины и бомбит там украинских детей..
На что отвечают матери этих детей, берущих орудие и убивающих на своей земле нормальных россиян..
Кто из них хуже, мать, защищающая сына или тот, кто пришел ее сына убивать?
Vit:
Нормальный украинец это я. Который не когда не пойдет воевать против России.
Нормальный украинец это я. Который не когда не пойдет воевать против России.
Изначально ты говорил про украинцев, что плохие.
Теперь нормальный украинец не пойдет против России..
А нормальный россиянин пошел на земли Украины и бомбит там украинских детей..
На что отвечают матери этих детей, берущих орудие и убивающих на своей земле нормальных россиян..
Кто из них хуже, мать, защищающая сына или тот, кто пришел ее сына убивать?
Уголок журналиста. Тема с комментариями.
Отправлено: 23.05.22 - 15:21
Цитата:
Я говорю не за правительство.
Тема была о том, почему украинский народ при Ельцине в 91м был нехорошим..
Гога:
Не путай народ и правительство в лице государства
Не путай народ и правительство в лице государства
Я говорю не за правительство.
Тема была о том, почему украинский народ при Ельцине в 91м был нехорошим..
Уголок журналиста. Тема с комментариями.
Отправлено: 23.05.22 - 15:22
Цитата:
Ты сам-то хоть раз на Украине был?
111:
Изначально ты говорил про украинцев
Изначально ты говорил про украинцев
Ты сам-то хоть раз на Украине был?
Уголок журналиста. Тема с комментариями.
Отправлено: 23.05.22 - 15:28
Цитата:
Хм..
К чему вопрос?
Проездом был не раз в 90х и меня там никто не убивал..
dvb:
Ты сам-то хоть раз на Украине был?
Ты сам-то хоть раз на Украине был?
Хм..
К чему вопрос?
Проездом был не раз в 90х и меня там никто не убивал..
Уголок журналиста. Тема с комментариями.
Отправлено: 23.05.22 - 16:10
Цитата:
Вопросом на вопрос только в Одессе отвечают. Но тебе до одессита, мягко говоря, далековато.
Ты везде был проездом, кроме Кустаная и Рудного, а пытаешься из себя строить знатока проблем других стран.
А что про Украину, поверь человеку, который там бывал не раз и не проездом и в советское время, и в 90-е, и попозже -
там все очень сильно изменилось. Что именно, тебе рассказывать не буду, все равно не поймешь
111:
dvb: Ты сам-то хоть раз на Украине был? Хм.. К чему вопрос? Проездом был не раз в 90х и меня там никто не убивал..
dvb: Ты сам-то хоть раз на Украине был? Хм.. К чему вопрос? Проездом был не раз в 90х и меня там никто не убивал..
Вопросом на вопрос только в Одессе отвечают. Но тебе до одессита, мягко говоря, далековато.
Ты везде был проездом, кроме Кустаная и Рудного, а пытаешься из себя строить знатока проблем других стран.
А что про Украину, поверь человеку, который там бывал не раз и не проездом и в советское время, и в 90-е, и попозже -
там все очень сильно изменилось. Что именно, тебе рассказывать не буду, все равно не поймешь
Уголок журналиста. Тема с комментариями.
Отправлено: 23.05.22 - 16:13
Цитата:
В 1991м при Ельцине?
Ты случаем не врешь?
И те с Украины, которые сюда приехали, как говоришь они изменились?
dvb:
попозже
попозже
В 1991м при Ельцине?
Ты случаем не врешь?
И те с Украины, которые сюда приехали, как говоришь они изменились?
Уголок журналиста. Тема с комментариями.
Отправлено: 23.05.22 - 16:14
Цитата:
Потому что ты без понятия вообще, как они могли за год измениться..
dvb:
Что именно, тебе рассказывать не буду, все равно не
Что именно, тебе рассказывать не буду, все равно не
Потому что ты без понятия вообще, как они могли за год измениться..
Уголок журналиста. Тема с комментариями.
Отправлено: 23.05.22 - 16:30
Цитата:
Есть такая штука у человека - серое вещество. Оно имеет особенность уменьшаться в размере при большом употреблении пива и жирной пищи. Подумай об этом на досуге. Дискуссию с тобой закончил
111:
В 1991м при Ельцине? Ты случаем не врешь? И те с Украины, которые сюда приехали, как говоришь они изменились?
В 1991м при Ельцине? Ты случаем не врешь? И те с Украины, которые сюда приехали, как говоришь они изменились?
Есть такая штука у человека - серое вещество. Оно имеет особенность уменьшаться в размере при большом употреблении пива и жирной пищи. Подумай об этом на досуге. Дискуссию с тобой закончил
Уголок журналиста. Тема с комментариями.
Отправлено: 23.05.22 - 16:33
Цитата:
Да и не отвечай.
Просто не знаешь ответа, мы говорили про 91й год.
Как изменился украинец даде не за год, а за три месяца, когда Союз профукан был..
Да и никто не знает.
Все как ты притворяются что что то знают..
А вот с соседом моим украинцев вообще беда..
Вот не пойму, как он изменялся все эти 35 лет, кроме приходящей старости, ну хоть кто то знает?
dvb:
Есть такая штука у человека - серое вещество
Есть такая штука у человека - серое вещество
Да и не отвечай.
Просто не знаешь ответа, мы говорили про 91й год.
Как изменился украинец даде не за год, а за три месяца, когда Союз профукан был..
Да и никто не знает.
Все как ты притворяются что что то знают..
А вот с соседом моим украинцев вообще беда..
Вот не пойму, как он изменялся все эти 35 лет, кроме приходящей старости, ну хоть кто то знает?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 2111
Уголок журналиста. Тема с комментариями.
Отправлено: 23.05.22 - 16:33
Цитата:
Так-то изначально украинец пошел на земли Украины, отчего и возникли Минские соглашения.
Цитата:
Ну вот сам и ответил на вопрос. Кто первый начал, тот и виноват.
111:
А нормальный россиянин пошел на земли Украины и бомбит там украинских детей..
А нормальный россиянин пошел на земли Украины и бомбит там украинских детей..
Так-то изначально украинец пошел на земли Украины, отчего и возникли Минские соглашения.
Цитата:
111:
Кто из них хуже, мать, защищающая сына или тот, кто пришел ее сына убивать?
Кто из них хуже, мать, защищающая сына или тот, кто пришел ее сына убивать?
Ну вот сам и ответил на вопрос. Кто первый начал, тот и виноват.
Уголок журналиста. Тема с комментариями.
Отправлено: 23.05.22 - 16:38
Цитата:
От чего, не от того ли что Россия напала еще в 2014м и просто силенок тогда не зватило и она вооружала сепаратистов?
Маркс:
отчего и возникли Минские соглашения
отчего и возникли Минские соглашения
От чего, не от того ли что Россия напала еще в 2014м и просто силенок тогда не зватило и она вооружала сепаратистов?
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