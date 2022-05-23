Отправлено: - 16:10

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dvb: Ты сам-то хоть раз на Украине был? Хм.. К чему вопрос? Проездом был не раз в 90х и меня там никто не убивал..

Цитата:Вопросом на вопрос только в Одессе отвечают. Но тебе до одессита, мягко говоря, далековато.Ты везде был проездом, кроме Кустаная и Рудного, а пытаешься из себя строить знатока проблем других стран.А что про Украину, поверь человеку, который там бывал не раз и не проездом и в советское время, и в 90-е, и попозже -там все очень сильно изменилось. Что именно, тебе рассказывать не буду, все равно не поймешь