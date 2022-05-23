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≡ Уголок журналиста. Тема с комментариями.
 
 
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13165
Уголок журналиста. Тема с комментариями.
Отправлено: 23.05.22 - 15:20
#46
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Цитата:
Vit:
Нормальный украинец это я. Который не когда не пойдет воевать против России.

Изначально ты говорил про украинцев, что плохие.
Теперь нормальный украинец не пойдет против России..
А нормальный россиянин пошел на земли Украины и бомбит там украинских детей..
На что отвечают матери этих детей, берущих орудие и убивающих на своей земле нормальных россиян..
Кто из них хуже, мать, защищающая сына или тот, кто пришел ее сына убивать?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13165
Уголок журналиста. Тема с комментариями.
Отправлено: 23.05.22 - 15:21
#47
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Цитата:
Гога:
Не путай народ и правительство в лице государства

Я говорю не за правительство.
Тема была о том, почему украинский народ при Ельцине в 91м был нехорошим..
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
327
Уголок журналиста. Тема с комментариями.
Отправлено: 23.05.22 - 15:22
#48
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Цитата:
111:
Изначально ты говорил про украинцев


Ты сам-то хоть раз на Украине был?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13165
Уголок журналиста. Тема с комментариями.
Отправлено: 23.05.22 - 15:28
#49
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Цитата:
dvb:
Ты сам-то хоть раз на Украине был?

Хм..
К чему вопрос?
Проездом был не раз в 90х и меня там никто не убивал..
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
327
Уголок журналиста. Тема с комментариями.
Отправлено: 23.05.22 - 16:10
#50
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Цитата:
111:
dvb: Ты сам-то хоть раз на Украине был? Хм.. К чему вопрос? Проездом был не раз в 90х и меня там никто не убивал..


Вопросом на вопрос только в Одессе отвечают. Но тебе до одессита, мягко говоря, далековато.
Ты везде был проездом, кроме Кустаная и Рудного, а пытаешься из себя строить знатока проблем других стран.
А что про Украину, поверь человеку, который там бывал не раз и не проездом и в советское время, и в 90-е, и попозже -
там все очень сильно изменилось. Что именно, тебе рассказывать не буду, все равно не поймешь
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13165
Уголок журналиста. Тема с комментариями.
Отправлено: 23.05.22 - 16:13
#51
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Цитата:
dvb:
попозже

В 1991м при Ельцине?
Ты случаем не врешь?
И те с Украины, которые сюда приехали, как говоришь они изменились?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13165
Уголок журналиста. Тема с комментариями.
Отправлено: 23.05.22 - 16:14
#52
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Цитата:
dvb:
Что именно, тебе рассказывать не буду, все равно не

Потому что ты без понятия вообще, как они могли за год измениться..
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
327
Уголок журналиста. Тема с комментариями.
Отправлено: 23.05.22 - 16:30
#53
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Цитата:
111:
В 1991м при Ельцине? Ты случаем не врешь? И те с Украины, которые сюда приехали, как говоришь они изменились?


Есть такая штука у человека - серое вещество. Оно имеет особенность уменьшаться в размере при большом употреблении пива и жирной пищи. Подумай об этом на досуге. Дискуссию с тобой закончил
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13165
Уголок журналиста. Тема с комментариями.
Отправлено: 23.05.22 - 16:33
#54
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Цитата:
dvb:
Есть такая штука у человека - серое вещество

Да и не отвечай.
Просто не знаешь ответа, мы говорили про 91й год.
Как изменился украинец даде не за год, а за три месяца, когда Союз профукан был..
Да и никто не знает.
Все как ты притворяются что что то знают..
А вот с соседом моим украинцев вообще беда..
Вот не пойму, как он изменялся все эти 35 лет, кроме приходящей старости, ну хоть кто то знает?
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2111
Уголок журналиста. Тема с комментариями.
Отправлено: 23.05.22 - 16:33
#55
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Цитата:
111:
А нормальный россиянин пошел на земли Украины и бомбит там украинских детей..

Так-то изначально украинец пошел на земли Украины, отчего и возникли Минские соглашения.
Цитата:
111:
Кто из них хуже, мать, защищающая сына или тот, кто пришел ее сына убивать?

Ну вот сам и ответил на вопрос. Кто первый начал, тот и виноват.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13165
Уголок журналиста. Тема с комментариями.
Отправлено: 23.05.22 - 16:38
#56
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Цитата:
Маркс:
отчего и возникли Минские соглашения

От чего, не от того ли что Россия напала еще в 2014м и просто силенок тогда не зватило и она вооружала сепаратистов?
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