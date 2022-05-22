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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.05.22 - 17:38
Мда уж..
Наконец то сегодня на форуме было хоть что то смешно и горько..
Ну и так и не понял, почему не я лично, но моя кухарка хочет что то там делать с детьми..
От того стало горько..
А ведь я ей доверял..
Наконец то сегодня на форуме было хоть что то смешно и горько..
Ну и так и не понял, почему не я лично, но моя кухарка хочет что то там делать с детьми..
От того стало горько..
А ведь я ей доверял..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.05.22 - 17:40
Цитата:
А почему он не пойдет в школу?
Мы в том году сюда приехали, по прописке устроились, наша школа первая, согласно прописке..
Твои дети не прописаны нигде?
Vit:
очень хочу что б и мой Туда ходил
очень хочу что б и мой Туда ходил
А почему он не пойдет в школу?
Мы в том году сюда приехали, по прописке устроились, наша школа первая, согласно прописке..
Твои дети не прописаны нигде?
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Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.05.22 - 17:44
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.05.22 - 17:48
Цитата:
111: Твои дети не прописаны нигдеПрописаны . Старший даже удостоверение получил. Взрослый на машине уже гоняет к подруге, мне это очень не нравится. Капец мысли такие а если он замутит ребёнка. Я ж тогда дедушкой получается стану. Ужас. И буду уже не просто папа Виталя а дедушка Виталя. Капец.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.05.22 - 17:50
Цитата:
И что там в школе, плохо учили его и одноклассники его все очень плохие люди?
Vit:
Старший даже удостоверение получил
Старший даже удостоверение получил
И что там в школе, плохо учили его и одноклассники его все очень плохие люди?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.05.22 - 17:53
У тебя проблема отцов разыгралась..
На старости не веришь никому..
Ну ты же детей дома в четырех стенах не будешь держать и не выпускать их?
Все равно твоим детям надо вливаться в общество..
Они же тебе не маугли какие то..
Общество им нужно, друзья, товарищи..
Наш во дворе и в Рудном и тут, всего три года, как свой ходит и получает и сам старается питить..
Ниче страшного, это жизнь..
На старости не веришь никому..
Ну ты же детей дома в четырех стенах не будешь держать и не выпускать их?
Все равно твоим детям надо вливаться в общество..
Они же тебе не маугли какие то..
Общество им нужно, друзья, товарищи..
Наш во дворе и в Рудном и тут, всего три года, как свой ходит и получает и сам старается питить..
Ниче страшного, это жизнь..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.05.22 - 17:57
Мой в своем дворе самый маленький среди всех, и бегает с большими и падает, и на самокатах гоняет и в догонялки..
Старшаки конечно некоторые сильно с им играют и дерутся, но он держит удар..
Хоть кто там перед ним..
Ну да, иногда орет, не без этого..
Старшаки конечно некоторые сильно с им играют и дерутся, но он держит удар..
Хоть кто там перед ним..
Ну да, иногда орет, не без этого..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.05.22 - 18:02
Цитата:
111:У меня старший как я одиночка. Сам по себе . А младший общительный. Его весь район знает . Меня так не знают как его)) шустрый,
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.05.22 - 18:07
Цитата:
Ну тебе же не нравятся их ровесники, их школа..
Ты наверно шкнявый там как старик..
Мне по барабану, это их жизнь.
Зпвтра я помру, им самим выбираться, так что пусть будут самостоятельные и приаыкают к соседям, однокашникам, товарищам и врагам..
Vit:
младший общительный. Его весь район знает .
младший общительный. Его весь район знает .
Ну тебе же не нравятся их ровесники, их школа..
Ты наверно шкнявый там как старик..
Мне по барабану, это их жизнь.
Зпвтра я помру, им самим выбираться, так что пусть будут самостоятельные и приаыкают к соседям, однокашникам, товарищам и врагам..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.05.22 - 18:17
Цитата:
111: Ты наверно шкнявый там как старикНаверно. Ну я так то молодой вроде. Стоит.женщин люблю. .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.05.22 - 23:17
Цитата:
----Не надоело одно и тоже повторять , или пластинку заело ??
111:
начнут бомбить с утра наши мирные дома..
начнут бомбить с утра наши мирные дома..
----Не надоело одно и тоже повторять , или пластинку заело ??
(Полноправные пользователи)
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Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.05.22 - 05:00
Цитата:
Это какой они стране собрались помогать? Наврятли Казахстану. В январе что-то их не видно было и не слышно Хотя, было дело, возмутились они обращением Казахстана в ОДКБ безо всяких на то оснований. Пришлось быстренько выдумать 20 000 иностранных террористов, потому что против собственных граждан силы ОДКБ применять нельзя. Чувствую, пройдет еще тридцать лет прежде чем местные Нурлыкуны обратят на это внимание
[Исправлено: maxsaf, 23.05.2022 - 05:04]
111:
Вашингтон готов помочь этой стране в проведении политических и экономических реформ.
Вашингтон готов помочь этой стране в проведении политических и экономических реформ.
Это какой они стране собрались помогать? Наврятли Казахстану. В январе что-то их не видно было и не слышно Хотя, было дело, возмутились они обращением Казахстана в ОДКБ безо всяких на то оснований. Пришлось быстренько выдумать 20 000 иностранных террористов, потому что против собственных граждан силы ОДКБ применять нельзя. Чувствую, пройдет еще тридцать лет прежде чем местные Нурлыкуны обратят на это внимание
[Исправлено: maxsaf, 23.05.2022 - 05:04]
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.05.22 - 14:57
Цитата:
---**В плен из «АзовСтали» сдались : Генерал США Эрик Олсон, Подполковник Великобритании Джон Бэйли и четверо военных инструкторов «НАТО».** .---- Они тебе уже не помогут
111:
Хотелось бы сотрудничество и сфере военных технологий..
Хотелось бы сотрудничество и сфере военных технологий..
---**В плен из «АзовСтали» сдались : Генерал США Эрик Олсон, Подполковник Великобритании Джон Бэйли и четверо военных инструкторов «НАТО».** .---- Они тебе уже не помогут
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.05.22 - 15:07
Цитата:
И?
Они нам не нужны.
Это война и там люди погибают или прячутся на телевидении и трусливо пропагандируют.
Нам нужны технологии.
Нам нужны беспилотники.
Кстати мы их уже начали производить.
Нам нужно оружие стран Нато.
Гога:
В плен из «АзовСтали» сдались : Генерал США Эрик Олсон, Подполковник
В плен из «АзовСтали» сдались : Генерал США Эрик Олсон, Подполковник
И?
Они нам не нужны.
Это война и там люди погибают или прячутся на телевидении и трусливо пропагандируют.
Нам нужны технологии.
Нам нужны беспилотники.
Кстати мы их уже начали производить.
Нам нужно оружие стран Нато.
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