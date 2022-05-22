Прогноз на 5 дней
пасмурно+18°C
  • 752 мм рт.ст.
  • 68% влажность
  • Ю, 12 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 31 из 31«1...293031
Ответить Новый топик
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13135
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.05.22 - 17:38
#451
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мда уж..
Наконец то сегодня на форуме было хоть что то смешно и горько..
Ну и так и не понял, почему не я лично, но моя кухарка хочет что то там делать с детьми..
От того стало горько..
А ведь я ей доверял..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13135
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.05.22 - 17:40
#452
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
очень хочу что б и мой Туда ходил

А почему он не пойдет в школу?
Мы в том году сюда приехали, по прописке устроились, наша школа первая, согласно прописке..
Твои дети не прописаны нигде?
Профайл
elektron
§ elektron
(Пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9392
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.05.22 - 17:44
#453
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этот бред тут по ходу никогда не прекратится?
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11160
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.05.22 - 17:48
#454
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111: Твои дети не прописаны нигде
Прописаны . Старший даже удостоверение получил. Взрослый на машине уже гоняет к подруге, мне это очень не нравится. Капец мысли такие а если он замутит ребёнка. Я ж тогда дедушкой получается стану. Ужас. И буду уже не просто папа Виталя а дедушка Виталя. Капец. :lol:
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13135
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.05.22 - 17:50
#455
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Старший даже удостоверение получил

И что там в школе, плохо учили его и одноклассники его все очень плохие люди?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13135
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.05.22 - 17:53
#456
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У тебя проблема отцов разыгралась..
На старости не веришь никому..
Ну ты же детей дома в четырех стенах не будешь держать и не выпускать их?
Все равно твоим детям надо вливаться в общество..
Они же тебе не маугли какие то..
Общество им нужно, друзья, товарищи..
Наш во дворе и в Рудном и тут, всего три года, как свой ходит и получает и сам старается питить..
Ниче страшного, это жизнь..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13135
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.05.22 - 17:57
#457
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мой в своем дворе самый маленький среди всех, и бегает с большими и падает, и на самокатах гоняет и в догонялки..
Старшаки конечно некоторые сильно с им играют и дерутся, но он держит удар..
Хоть кто там перед ним..
Ну да, иногда орет, не без этого..
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11160
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.05.22 - 18:02
#458
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
У меня старший как я одиночка. Сам по себе . А младший общительный. Его весь район знает . Меня так не знают как его)) шустрый, :lol:
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13135
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.05.22 - 18:07
#459
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
младший общительный. Его весь район знает .

Ну тебе же не нравятся их ровесники, их школа..
Ты наверно шкнявый там как старик..
Мне по барабану, это их жизнь.
Зпвтра я помру, им самим выбираться, так что пусть будут самостоятельные и приаыкают к соседям, однокашникам, товарищам и врагам..
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11160
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.05.22 - 18:17
#460
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111: Ты наверно шкнявый там как старик
Наверно. Ну я так то молодой вроде. Стоит.женщин люблю. .
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5203
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.05.22 - 23:17
#461
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
начнут бомбить с утра наши мирные дома..

----Не надоело одно и тоже повторять , или пластинку заело ??
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16520
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.05.22 - 05:00
#462
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Вашингтон готов помочь этой стране в проведении политических и экономических реформ.

Это какой они стране собрались помогать? Наврятли Казахстану. В январе что-то их не видно было и не слышно :lol: Хотя, было дело, возмутились они обращением Казахстана в ОДКБ безо всяких на то оснований. Пришлось быстренько выдумать 20 000 иностранных террористов, потому что против собственных граждан силы ОДКБ применять нельзя. Чувствую, пройдет еще тридцать лет прежде чем местные Нурлыкуны обратят на это внимание :lol:

[Исправлено: maxsaf, 23.05.2022 - 05:04]
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5203
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.05.22 - 14:57
#463
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Хотелось бы сотрудничество и сфере военных технологий..

---**В плен из «АзовСтали» сдались : Генерал США Эрик Олсон, Подполковник Великобритании Джон Бэйли и четверо военных инструкторов «НАТО».** .---- Они тебе уже не помогут :-x
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13135
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 23.05.22 - 15:07
#464
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
В плен из «АзовСтали» сдались : Генерал США Эрик Олсон, Подполковник

И?
Они нам не нужны.
Это война и там люди погибают или прячутся на телевидении и трусливо пропагандируют.
Нам нужны технологии.
Нам нужны беспилотники.
Кстати мы их уже начали производить.
Нам нужно оружие стран Нато.
Профайл
Страница 31 из 31«1...293031
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 22, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 21
Зарегистрированные пользователи: Гога

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS