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≡ Уголок журналиста. Тема с комментариями.
 
 
Страница 3 из 3«123
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11160
Уголок журналиста. Тема с комментариями.
Отправлено: 23.05.22 - 14:13
#31
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Цитата:
111:
Давай сравнивать. Новости смотришь? Ты видешь какие красивые молодые парни умерают со стороны России. И какие бомжы в плен сдаются с стороны Украины. Это военные. Кого Зеленский направляет на войну. Нормальное хоть одно лицо увидел? С темми с кем ты молоко пил в детстве. Не одного. Не вижу.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
681
Уголок журналиста. Тема с комментариями.
Отправлено: 23.05.22 - 14:16
#32
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Цитата:
111:
А как тема о российских СМИ может быть аполитичной?

а она была о российских СМИ? Или кто-то приплел сюда их?)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13135
Уголок журналиста. Тема с комментариями.
Отправлено: 23.05.22 - 14:18
#33
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Цитата:
Vit:
Кого Зеленский направляет на войну

Еще раз.
Мы говорим не о войне.
Я сказал про времена Ельцина, ты ответил что и тогда и в 37м украинцы были для тебя плохими.
Я говорю об исключительно мирных людях, украинце и русском и в чем украинец хуже.
А то что приводишь ты..
Представь что ты на глазах у матери украинки убиваешь ее дитя..
Для тебя она станет плохой, только потому что возьмет топор и решит отомстить.
И ты будешь это всем доказывать, какие украинцы плохие..
Как преподнесут всем такие хорошие журналисты как Симонян..
Но на самом деле хороший, если посмотреть под другим градусом, может оказаться самим Чудовищем..
Так что не надо сравнивать войну и наших мирных граждан..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13135
Уголок журналиста. Тема с комментариями.
Отправлено: 23.05.22 - 14:20
#34
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Цитата:
lavprof:
а она была о российских СМИ?

Раз он россиянин, значит о российских СМИ.
Я у него спрашивал уже на эту тему, он по моему не ответил.
Ну зачем россиянам наши какие то казахские Тенгри или Хабар..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13135
Уголок журналиста. Тема с комментариями.
Отправлено: 23.05.22 - 14:29
#35
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Перечитал тему и ответы его.
Он хочет наверно глобально поговорить о редакторах и учредителях.

Вот например аырезка от медиахолдинга Кабаевой

"ЗАО «Национальная Медиа Группа» было создано в феврале 2008 года путём соединения медийных активов ОАО «АБ „Россия“», Алексея Мордашова, ОАО «Сургутнефтегаз» и страховой группы «Согаз», с целью повышения конкурентоспособности и более эффективного управления[1][2]. В мае 2008 года «Национальная Медиа Группа» выкупила 50,19 % акций ежедневной общенациональной газеты «Известия» у медиахолдинга «Газпром-Медиа»[3]. 15 апреля 2010 года медиахолдинг подписал опционное соглашение с люксембургским холдингом RTL Group для объединения операций РЕН ТВ и «Пятого канала»[4].


Ну и тд и тп..
Тут и учредители и редакторы и тд..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13135
Уголок журналиста. Тема с комментариями.
Отправлено: 23.05.22 - 14:31
#36
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Вот еще одна медиагруппа..

„Коммерсант“ — частный медиахолдинг, принадлежит Алишеру Усмановугазета „Коммерсантъ“ (ежедневная деловая газета);журнал „Деньги“ (журнал о бизнесе и финансах);журнал „Власть“ (общественно-политический журнал);журнал „Автопилот“ (автомобильный журнал);журнал „Секрет фирмы“ (журнал о бизнесе);радиостанция „Коммерсантъ FM“ (информационная радиостанция).
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13135
Уголок журналиста. Тема с комментариями.
Отправлено: 23.05.22 - 14:33
#37
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Ну тут легко видно, кто хороводит..
Не надо никуда бегать, чтобы знать, кто и какую пропаганду вбивает в голвы маленьким детям еще во времена детских садов..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13135
Уголок журналиста. Тема с комментариями.
Отправлено: 23.05.22 - 14:35
#38
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А вот под кем Симонян и Кеосанян..


«Всероссийская государственная телерадиокомпания» — государственный медиахолдинг, наследник второго канала советского телевиденияПравитьтелеканал «Россия-1» (мультиформатный телеканал);телеканал «Россия-2» (спортивный телеканал);телеканал «Россия-К» (культурологический телеканал);телеканал «Вести-24» (круглосуточный новостной телеканал);телеканал «Карусель» (детский телеканал);телеканал «Спорт» (платный спортивный телеканал);радиостанция «Радио России» (мультиформатная радиостанция);радиостанция «Маяк» (разговорно-развлекательная радиостанция);радиостанция «Вести ФМ» (информационная радиостанция);интернет-портал Вести.ру (новостной интернет-портал);региональные телерадиокомпании в каждом субъекте Российской Федерации.

Учредитель сам Путин наверно..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11160
Уголок журналиста. Тема с комментариями.
Отправлено: 23.05.22 - 14:39
#39
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Цитата:
111:
Да видно. Запретить еврею на Украине разговаривать на русском, запретить ТВ каналы. Раскачать нац проблему на Донбассе. Сжечь людей в Одессе.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13135
Уголок журналиста. Тема с комментариями.
Отправлено: 23.05.22 - 14:46
#40
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Цитата:
Vit:
Запретить еврею на Украине

Что то смотрю, ты не знаешь, в чем плох мой сосед украинец приехавший с Украины, и в чем же хорош другой сосед русский.
Чем кто то лучше друг друга..
Приводишь президента, военных командиров на войне, еще что то..
Но ответа на вопрос, чем лучше русский украинца, у тебя нет..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11160
Уголок журналиста. Тема с комментариями.
Отправлено: 23.05.22 - 14:53
#41
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Цитата:
111:
Я просто вопроса не вижу. Не ощущаю . У меня мама русская, а папа украинец . Мне трудно ваще ощутить разницу между двумя нациями. И потому мне трудно понять почему в Украине не любят русских . Почему сто лет они воюют между собой. Сто лет а не с февраля.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13135
Уголок журналиста. Тема с комментариями.
Отправлено: 23.05.22 - 15:04
#42
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Цитата:
Vit:
Мне трудно ваще ощутить разницу между двумя нациями

Ну ты же утверждал что украинцы не совсем хорошие, теперь разницы не чувствуешь..
Этого и следовало доказать.
А политические взгляды, это нечто другое..
И путать хороший плохой, по политическим мотивам, не одно и тоже, что говорит о национальности человека.
И русский может быть против войны, для кого то это просто шок, для такого же русского.
- Как так, он против войны, да он предатель!

Скажет другой русский, обвинив его в пособничестве террористам..
Но это политические мотивы.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5203
Уголок журналиста. Тема с комментариями.
Отправлено: 23.05.22 - 15:06
#43
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Цитата:
111:
Я не настроен против украинского народа

---Не путай народ и правительство в лице государства .
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