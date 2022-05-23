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«Не надо бояться, надо фиксировать!» - Как наводят порядок в Сити-центре, рассказали в акимате Костаная
«Не надо бояться, надо фиксировать!» - Как наводят порядок в Сити-центре, рассказали в акимате Костаная
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