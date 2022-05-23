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≡ «Не надо бояться, надо фиксировать!» - Как наводят порядок в Сити-центре, рассказали в акимате Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44298
«Не надо бояться, надо фиксировать!» - Как наводят порядок в Сити-центре, рассказали в акимате Костаная
Отправлено: 23.05.22 - 14:24
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- Мы посмотрели на Сити-центр и поняли, что эстетическое оформление объектов бизнеса в плохом состоянии, - сказал аким города. - Например, фонари. До 1 июня, максимум до 5 июня, поручил отделу ЖКХ привести Сити-центр в порядок.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
4064
Re: «Не надо бояться, надо фиксировать!» - Как наводят порядок в...
Отправлено: 23.05.22 - 14:24
#1
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Поддерживаю, это касается не только центра.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5203
Re: «Не надо бояться, надо фиксировать!» - Как наводят порядок в...
Отправлено: 23.05.22 - 14:35
#2
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Бакыт» по ул. Маяковского до перекрестка ул. Маяковского с пр. Аль-Фараби,--- А что , теперь есть такой перекресток - Маяковского - Аль-Фараби ??
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Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1320
«Не надо бояться, надо фиксировать!» - Как наводят порядок в Сити-центре, рассказали в акимате Костаная
Отправлено: 23.05.22 - 14:38
#3
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Цитата:
Гога:
А что , теперь есть такой перекресток - Маяковского - Аль-Фараби ??

Исправил, спасибо. Видимо, зам. акима имел в виду перекресток Каирбекова с Аль-Фараби.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13134
«Не надо бояться, надо фиксировать!» - Как наводят порядок в Сити-центре, рассказали в акимате Костаная
Отправлено: 23.05.22 - 14:40
#4
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Цитата:
Гога:
до перекрестка ул. Маяковского с пр. Аль-Фараби,--- А

Это где так сказали?
По моему всё правильно

А, понятно.
Давно это пора поубирать..

[Исправлено: 111, 23.05.2022 - 14:43]
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5203
Re: «Не надо бояться, надо фиксировать!» - Как наводят порядок в...
Отправлено: 23.05.22 - 14:45
#5
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Видимо, зам. акима

--не ходит пешком , и не знает города .
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8518
«Не надо бояться, надо фиксировать!» - Как наводят порядок в Сити-центре, рассказали в акимате Костаная
Отправлено: 23.05.22 - 14:49
#6
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напомнило раннего Мухамбетова на кустанайщине... помню тогда он с места в карьер заявил о приведении фасадов торговых объектов на первых этажах к одному виду... ну-ну, как грится... привел почти за 7 лет?
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