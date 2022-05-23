Отправлено: - 14:18

Vit:

Кого Зеленский направляет на войну

Цитата:Еще раз.Мы говорим не о войне.Я сказал про времена Ельцина, ты ответил что и тогда и в 37м украинцы были для тебя плохими.Я говорю об исключительно мирных людях, украинце и русском и в чем украинец хуже.А то что приводишь ты..Представь что ты на глазах у матери украинки убиваешь ее дитя..Для тебя она станет плохой, только потому что возьмет топор и решит отомстить.И ты будешь это всем доказывать, какие украинцы плохие..Как преподнесут всем такие хорошие журналисты как Симонян..Но на самом деле хороший, если посмотреть под другим градусом, может оказаться самим Чудовищем..Так что не надо сравнивать войну и наших мирных граждан..