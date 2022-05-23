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≡ Наличие чипов в казахстанских паспортах объяснили в МВД
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44297
Наличие чипов в казахстанских паспортах объяснили в МВД
Отправлено: 23.05.22 - 12:22
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Ранее пользователи Казнета рассылали видео, на котором мужчина и женщина демонстрируют особенности отечественного паспорта. Герои ролика вскрывают твердый переплет и обнаруживают там устройство, похожее на чип.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11151
Re: Наличие чипов в казахстанских паспортах объяснили в МВД
Отправлено: 23.05.22 - 12:22
#1
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Эти группы всякие. Зло. Там часто обсуждают бред. Например вот, а нас прослушивают по телефону, а нас прослеживают по паспорту.
Блин да кому вы нужны. Че вы там по телефону такое секретное говорите что б боятся. А паспорт. ? Так когды вы его получаете, вы сами в анкетах пишите всю инфу.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8517
Re: Наличие чипов в казахстанских паспортах объяснили в МВД
Отправлено: 23.05.22 - 12:35
#2
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Цитата:
В МВД добавили, что паспорт с чипом введен для упрощения прохождения погранично-пропускных пунктов

тююю, а шо-таки не пользуются?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8657
Наличие чипов в казахстанских паспортах объяснили в МВД
Отправлено: 23.05.22 - 12:42
#3
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Цитата:
yudjin:
тююю, а шо-таки не пользуются?

Заграницей пользуются,сам видел,здесь не знаю ,как то внимания не обращал.
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