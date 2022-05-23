Re: Наличие чипов в казахстанских паспортах объяснили в МВД

Отправлено: - 12:22

Эти группы всякие. Зло. Там часто обсуждают бред. Например вот, а нас прослушивают по телефону, а нас прослеживают по паспорту.

Блин да кому вы нужны. Че вы там по телефону такое секретное говорите что б боятся. А паспорт. ? Так когды вы его получаете, вы сами в анкетах пишите всю инфу.