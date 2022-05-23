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≡ Первая страна ввела обязательный карантин из-за обезьяньей оспы
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44295
Первая страна ввела обязательный карантин из-за обезьяньей оспы
Отправлено: 23.05.22 - 09:49
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После того как в Бельгии зарегистрировали 3 случая заболевания обезьяньей оспой, органы здравоохранения страны ввели 21-дневный карантин, и теперь инфицированные пациенты должны будут самоизолироваться в течение 3 недель
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
238
Re: Первая страна ввела обязательный карантин из-за обезьяньей...
Отправлено: 23.05.22 - 09:49
#1
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То короновирус,то обезьянья оспа потом бараний понос и т.п. и т.д. Что только не придумают чтобы держать людей в страхе и управлять как стадом баранов
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8515
Re: Первая страна ввела обязательный карантин из-за обезьяньей...
Отправлено: 23.05.22 - 09:54
#2
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Значит военная операция скоро разрешится!
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15284
Первая страна ввела обязательный карантин из-за обезьяньей оспы
Отправлено: 23.05.22 - 10:09
#3
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Цитата:
Охотник:
о короновирус,то обезьянья оспа потом бараний понос и т.п. и т.д. Что только не придумают чтобы держать людей в страхе и управлять как стадом баранов

А ещё придумали государства, законы и ещё в школе обязывают учиться, сволочи!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11147
Re: Первая страна ввела обязательный карантин из-за обезьяньей...
Отправлено: 23.05.22 - 11:03
#4
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А какие симптомы у этой обезьяной оспы. Температура, тошнота? А то придёшь в аптеку скажишь дайте че нибудь от обезьяной оспы, А они пошлют куда подальше, скажут хулиган не умничай тут.
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Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
657
Re: Первая страна ввела обязательный карантин из-за обезьяньей...
Отправлено: 23.05.22 - 11:06
#5
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Цитата:
yudjin:
Значит военная операция скоро разрешится!

Когда евро дешевле $ cтанет тогда и закончиться .
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Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
657
Re: Первая страна ввела обязательный карантин из-за обезьяньей...
Отправлено: 23.05.22 - 11:10
#6
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Цитата:
Vit:
А то придёшь в аптеку скажишь дайте че нибудь от обезьяной оспы

а если не "будет" вакцины . на конец 2022 начало 2023 уже катастрофический сценарий написан .
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