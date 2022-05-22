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Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44295
Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 22.05.22 - 23:05
Ввиду того, что диалог с представителем данного супермаркета ничего не изменил, вынуждена воспользоваться площадкой НГ - заранее спасибо. Можно много написать, с чем столкнулись жильцы, когда данное здания по Гагарина 17-19 было в заброшенном состоянии и какие неприятные нюансы были во время ремонта, думаю, целесообразнее показать, что сейчас.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 5199
Re: Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 22.05.22 - 23:05
Это где раньше *Фараон * был ? Боулинг ?
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8655
Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 23.05.22 - 03:23
Цитата:
Не совсем понятно,по поводу мышей,мыши они есть везде,причём здесь супермакет?
Цитата:
если это бытовой кондиционер,пусть даже 24 или 32,то работают они довольно таки бесшумно,а в жаркую летнюю ночь,приятный,ненавязчивый шум кондиционеров напомнит вам об отпуске в тёплых странах.
[Исправлено: Добринцофф, 23.05.2022 - 03:27]
Неоднократно говорила, в 19 доме есть мыши, как будем решать эту проблему? Потому как наши мыши могут пойти в командировку к вам.
Источник:
Источник:
Не совсем понятно,по поводу мышей,мыши они есть везде,причём здесь супермакет?
Цитата:
По работе кондиционеров, вытяжки(насколько это будет шумно)
если это бытовой кондиционер,пусть даже 24 или 32,то работают они довольно таки бесшумно,а в жаркую летнюю ночь,приятный,ненавязчивый шум кондиционеров напомнит вам об отпуске в тёплых странах.
[Исправлено: Добринцофф, 23.05.2022 - 03:27]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15284
Re: Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 23.05.22 - 04:58
Цитата:
В магазинах не бытовые. Плюсом там ещё холодильные установки.
Добринцофф:
если это бытовой кондиционер
если это бытовой кондиционер
В магазинах не бытовые. Плюсом там ещё холодильные установки.
Re: Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 23.05.22 - 05:57
Цитата:
Какие люди в голливуде
Цитата:
Цитата:
Бытовой, не бытовой - не важно. Речь идет о сплит-системах а значит есть внешние и внутренние блоки. Внутренние как правило малошумные, а внешний - тут как повезет. В нем и вентилятор, и сам компрессор расположен, так что вопрос шума не снимается с повестки.
Кстати, в таком "супермаркете" )) вполне вероятно, что бытовой
kbkz1980
Какие люди в голливуде
Цитата:
Добринцофф:
если это бытовой кондиционер
если это бытовой кондиционер
Цитата:
Victor Yang:
В магазинах не бытовые.
В магазинах не бытовые.
Бытовой, не бытовой - не важно. Речь идет о сплит-системах а значит есть внешние и внутренние блоки. Внутренние как правило малошумные, а внешний - тут как повезет. В нем и вентилятор, и сам компрессор расположен, так что вопрос шума не снимается с повестки.
Кстати, в таком "супермаркете" )) вполне вероятно, что бытовой
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.06.13
- Сообщений:
- 4062
Re: Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 23.05.22 - 06:56
Цитата:
Тоже не сразу понял где это. Да это бывший фараон, теперь это улица Гагарина.
Улицы переименовывают врагов запутать ))
Гога:
Это где раньше *Фараон * был ? Боулинг ?
Это где раньше *Фараон * был ? Боулинг ?
Тоже не сразу понял где это. Да это бывший фараон, теперь это улица Гагарина.
Улицы переименовывают врагов запутать ))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5271
Re: Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 23.05.22 - 07:07
Если касаемо чего-то, что связано с торговлей, у народа особое отношение в стиле насолить новым буржуям. Если там библиотеку строят,отнесутся уж как-то терпеливо...
s
(Пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 296
Re: Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 23.05.22 - 09:16
Я живу над Раузетом, когда строили, поставили целый ряд кондиционеров с внутренней части дома, наши активисты пытались как то в суд подавать. одна жила прямо над ними, съехала в частный дом. видимо ничего не получилось, по ночам слышно, особенно когда включаются. Но у меня сон крепкий, плюс в связи с моей работой не каждую ночь сплю. А так по части шума больше мешают автобусы, я из за этого когда то пластиковые окна поставил , хотя деревянные вполне устраивали. Плюс машины с громкой музыкой по ночам. А мыши и в нашем Раузете были, сам видел, но сейчас врооде подуспокоились, может в другом месте кормят
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 96
Re: Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 23.05.22 - 09:55
собрали собрание по протоколу, написали обращение в раузет, копию в акимат, укажите что не устраивает, оформляйте свое недовольство, пригодится.
Re: Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 23.05.22 - 10:06
Цитата:
Владимир вы как владелец магазина хотите сказать ,что и у вас есть мыши.А это нормально?
Добринцофф:
Не совсем понятно,по поводу мышей,мыши они есть везде,причём здесь супермакет?
Не совсем понятно,по поводу мышей,мыши они есть везде,причём здесь супермакет?
Владимир вы как владелец магазина хотите сказать ,что и у вас есть мыши.А это нормально?
Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 23.05.22 - 10:29
Цитата:
Самый действенный вариант - в НГ
Ильяс:
собрали собрание по протоколу, написали обращение в раузет, копию в акимат, укажите что не устраивает, оформляйте свое недовольство, пригодится.
собрали собрание по протоколу, написали обращение в раузет, копию в акимат, укажите что не устраивает, оформляйте свое недовольство, пригодится.
Самый действенный вариант - в НГ
Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 23.05.22 - 10:38
Цитата:
Не иметь мышеловку - это не нормально.
kbkz1980:
Владимир вы как владелец магазина хотите сказать ,что и у вас есть мыши.А это нормально?
Владимир вы как владелец магазина хотите сказать ,что и у вас есть мыши.А это нормально?
Не иметь мышеловку - это не нормально.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 11147
Re: Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 23.05.22 - 10:56
Мусор за гаражами уже убрали?
Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 23.05.22 - 11:06
Цитата:
Да Виталя,мусор убрали,надеюсь и дальше владельцы гаражей будут поддерживать чистоту.
Vit:
Да Виталя,мусор убрали,надеюсь и дальше владельцы гаражей будут поддерживать чистоту.
Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 23.05.22 - 11:11
Цитата:
Макс,я не разбираюсь в сплит-системах от слова совсем.Это ты спец.Я лишь вижу сейчас их 7 шт в коробках на крыше.
maxsaf:
сплит-системах а значит есть внешние и внутренние блоки. Внутренние как правило малошумные, а внешний - тут как повезет. В нем и вентилятор, и сам компрессор расположен, так что вопрос шума не снимается с повестки.
сплит-системах а значит есть внешние и внутренние блоки. Внутренние как правило малошумные, а внешний - тут как повезет. В нем и вентилятор, и сам компрессор расположен, так что вопрос шума не снимается с повестки.
Макс,я не разбираюсь в сплит-системах от слова совсем.Это ты спец.Я лишь вижу сейчас их 7 шт в коробках на крыше.
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