Отправлено: - 10:09

Охотник:

о короновирус,то обезьянья оспа потом бараний понос и т.п. и т.д. Что только не придумают чтобы держать людей в страхе и управлять как стадом баранов

Цитата:А ещё придумали государства, законы и ещё в школе обязывают учиться, сволочи!