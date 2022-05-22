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≡ Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44295
Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 22.05.22 - 23:05
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Ввиду того, что диалог с представителем данного супермаркета ничего не изменил, вынуждена воспользоваться площадкой НГ - заранее спасибо. Можно много написать, с чем столкнулись жильцы, когда данное здания по Гагарина 17-19 было в заброшенном состоянии и какие неприятные нюансы были во время ремонта, думаю, целесообразнее показать, что сейчас.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5199
Re: Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 22.05.22 - 23:05
#1
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Это где раньше *Фараон * был ? Боулинг ?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8655
Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 23.05.22 - 03:23
#2
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Цитата:
Неоднократно говорила, в 19 доме есть мыши, как будем решать эту проблему? Потому как наши мыши могут пойти в командировку к вам.

Источник:

Не совсем понятно,по поводу мышей,мыши они есть везде,причём здесь супермакет?

Цитата:
По работе кондиционеров, вытяжки(насколько это будет шумно)

если это бытовой кондиционер,пусть даже 24 или 32,то работают они довольно таки бесшумно,а в жаркую летнюю ночь,приятный,ненавязчивый шум кондиционеров напомнит вам об отпуске в тёплых странах.

[Исправлено: Добринцофф, 23.05.2022 - 03:27]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15284
Re: Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 23.05.22 - 04:58
#3
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Цитата:
Добринцофф:
если это бытовой кондиционер

В магазинах не бытовые. Плюсом там ещё холодильные установки.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16519
Re: Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 23.05.22 - 05:57
#4
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Цитата:
kbkz1980

Какие люди в голливуде :lol:

Цитата:
Добринцофф:
если это бытовой кондиционер

Цитата:
Victor Yang:
В магазинах не бытовые.

Бытовой, не бытовой - не важно. Речь идет о сплит-системах а значит есть внешние и внутренние блоки. Внутренние как правило малошумные, а внешний - тут как повезет. В нем и вентилятор, и сам компрессор расположен, так что вопрос шума не снимается с повестки.

Кстати, в таком "супермаркете" )) вполне вероятно, что бытовой :lol:
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
4062
Re: Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 23.05.22 - 06:56
#5
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Цитата:
Гога:
Это где раньше *Фараон * был ? Боулинг ?

Тоже не сразу понял где это. Да это бывший фараон, теперь это улица Гагарина.
Улицы переименовывают врагов запутать ))
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5271
Re: Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 23.05.22 - 07:07
#6
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Если касаемо чего-то, что связано с торговлей, у народа особое отношение в стиле насолить новым буржуям. Если там библиотеку строят,отнесутся уж как-то терпеливо...
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
296
Re: Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 23.05.22 - 09:16
#7
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Я живу над Раузетом, когда строили, поставили целый ряд кондиционеров с внутренней части дома, наши активисты пытались как то в суд подавать. одна жила прямо над ними, съехала в частный дом. видимо ничего не получилось, по ночам слышно, особенно когда включаются. Но у меня сон крепкий, плюс в связи с моей работой не каждую ночь сплю. А так по части шума больше мешают автобусы, я из за этого когда то пластиковые окна поставил , хотя деревянные вполне устраивали. Плюс машины с громкой музыкой по ночам. А мыши и в нашем Раузете были, сам видел, но сейчас врооде подуспокоились, может в другом месте кормят
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
96
Re: Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 23.05.22 - 09:55
#8
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собрали собрание по протоколу, написали обращение в раузет, копию в акимат, укажите что не устраивает, оформляйте свое недовольство, пригодится.
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kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4768
Re: Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 23.05.22 - 10:06
#9
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Цитата:
Добринцофф:
Не совсем понятно,по поводу мышей,мыши они есть везде,причём здесь супермакет?

Владимир вы как владелец магазина хотите сказать ,что и у вас есть мыши.А это нормально?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16519
Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 23.05.22 - 10:29
#10
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Цитата:
Ильяс:
собрали собрание по протоколу, написали обращение в раузет, копию в акимат, укажите что не устраивает, оформляйте свое недовольство, пригодится.

Самый действенный вариант - в НГ :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16519
Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 23.05.22 - 10:38
#11
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Цитата:
kbkz1980:
Владимир вы как владелец магазина хотите сказать ,что и у вас есть мыши.А это нормально?

Не иметь мышеловку - это не нормально.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11147
Re: Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 23.05.22 - 10:56
#12
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Мусор за гаражами уже убрали?
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kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4768
Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 23.05.22 - 11:06
#13
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Цитата:
Vit:

Да Виталя,мусор убрали,надеюсь и дальше владельцы гаражей будут поддерживать чистоту.
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kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4768
Супермаркет Rauzet, терпение лопнуло!
Отправлено: 23.05.22 - 11:11
#14
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Цитата:
maxsaf:
сплит-системах а значит есть внешние и внутренние блоки. Внутренние как правило малошумные, а внешний - тут как повезет. В нем и вентилятор, и сам компрессор расположен, так что вопрос шума не снимается с повестки.

Макс,я не разбираюсь в сплит-системах от слова совсем.Это ты спец.Я лишь вижу сейчас их 7 шт в коробках на крыше.
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