Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и председателем садового общества перешел в судебную стадию в Костанае
Отправлено: 20.05.22 - 16:57
Основательница фонда “Сердце чистейшей породы" Людмила БЕРЕСТОВА свой участок на окраине СО "Железобетонщик" сделала домом для брошенных, животных. Уже почти 2 месяца приют работает без света. Читать новость
electro: А может, Вы поможете человеку, по юридическим вопросам?
Я пытался, но в том серпентарии меня даже слушать не стали. А вообще решение простое: Цитата:
Victor Yang: То есть в каждую сторону от этого приюта должно быть выкуплено ещё по 100 метров и на этой полосе ничего не должно быть – можно растения несельскохозяйственного назначения посадить.
Оформить с каждой стороны по полосе в 100 метров - и всё - дело закрыто, никто не подкопается и ничего не предъявит. Но ровно до тех пор пока не выйдут правила содержания приютов - не факт что там не будет запрета делать приюты в садовых обществах. Вот, кстати, и проект правил:
200 м от жилой застройки или меньше, если жильцы не против. Территория приюта обнесена сплошным или сетчатым забором высотой не менее 2 метров с цоколем, заглубленным в землю и (или) другой способ предотвращения подкопа животным.(цоколя на фото не наблюдается - тупо горизонтальные доски по столбам) Приют для животных состоит из следующих сотрудников и работников: административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, ветеринарный врач, специалисты по социальной адаптации животных (кинологи, фелинологи), технический персонал. (В этом приюте наемными работниками вообще не пахнет) Территория приюта для животных разделена на следующие зоны:производственную, включающую в себя помещения для длительного содержания животных и площадки для выгула животных;административно-хозяйственную, включающую помещение для административно-хозяйственных служб, подсобные помещения, кормовую кухню (в случае приготовления корма для животных) и склад для хранения кормов и подстилочного материала для животных;помещение временного содержания животных, включающую в себя приемную, карантинное помещение, изолятор, ветеринарный пункт;помещение для хранения отходов содержания животных. (это вообще тайна за семью печатями - что там внутри, но деньги просят постоянно) Вообще сырые правила и какие-то неконкретные.
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