Отправлено: - 07:17

electro:

А может, Вы поможете человеку, по юридическим вопросам?

Victor Yang:

То есть в каждую сторону от этого приюта должно быть выкуплено ещё по 100 метров и на этой полосе ничего не должно быть – можно растения несельскохозяйственного назначения посадить.

[Исправлено: Victor Yang, 23.05.2022 - 07:29]

Цитата:Я пытался, но в том серпентарии меня даже слушать не стали.А вообще решение простое:Цитата:Оформить с каждой стороны по полосе в 100 метров - и всё - дело закрыто, никто не подкопается и ничего не предъявит. Но ровно до тех пор пока не выйдут правила содержания приютов - не факт что там не будет запрета делать приюты в садовых обществах.Вот, кстати, и проект правил:200 м от жилой застройки или меньше, если жильцы не против.Территория приюта обнесена сплошным или сетчатым забором высотой не менее 2 метров с цоколем, заглубленным в землю и (или) другой способ предотвращения подкопа животным.(цоколя на фото не наблюдается - тупо горизонтальные доски по столбам)Приют для животных состоит из следующих сотрудников и работников: административно-управленческий персонал, обслуживающий персонал, ветеринарный врач, специалисты по социальной адаптации животных (кинологи, фелинологи), технический персонал. (В этом приюте наемными работниками вообще не пахнет)Территория приюта для животных разделена на следующие зоны:производственную, включающую в себя помещения для длительного содержания животных и площадки для выгула животных;административно-хозяйственную, включающую помещение для административно-хозяйственных служб, подсобные помещения, кормовую кухню (в случае приготовления корма для животных) и склад для хранения кормов и подстилочного материала для животных;помещение временного содержания животных, включающую в себя приемную, карантинное помещение, изолятор, ветеринарный пункт;помещение для хранения отходов содержания животных. (это вообще тайна за семью печатями - что там внутри, но деньги просят постоянно)Вообще сырые правила и какие-то неконкретные.