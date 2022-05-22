Флуд и оффтопик (часть 7)

Отправлено: - 17:53

У тебя проблема отцов разыгралась..

На старости не веришь никому..

Ну ты же детей дома в четырех стенах не будешь держать и не выпускать их?

Все равно твоим детям надо вливаться в общество..

Они же тебе не маугли какие то..

Общество им нужно, друзья, товарищи..

Наш во дворе и в Рудном и тут, всего три года, как свой ходит и получает и сам старается питить..

Ниче страшного, это жизнь..