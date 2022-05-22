Отправлено: - 16:14

elektron:

Цитата:Дракон чет про молчал. Тёзка тогда на тебя все надежды)). Ну как надежды . У нас в Казахстане логистика очень круто меняется из за войны в Украине. Россия палки в колёса нам сильно в толкнуло. Походу к вам теперь на прямую гонять будем. Телефонами обменяемся. Просто вдруг возникнут конфликты с немцами, переводчик понадобится.