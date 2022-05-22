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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 493 из 493«1...491492493
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Куратор темы: drakon
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13110
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.05.22 - 12:06
#7381
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[Исправлено: 111, 22.05.2022 - 12:07]
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24929
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.05.22 - 12:09
#7382
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Заправка, вчера вечером.
В 18 часов... :lol: :-o
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13110
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.05.22 - 12:14
#7383
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Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11145
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.05.22 - 12:18
#7384
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Дракон я чет не понял. У вас топливо 200 евро что ли стоит?) ужас. :lol:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24929
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.05.22 - 12:19
#7385
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Это возле Ратхауса.
Рододендрон - называеся.
У нас есть на участке.
Только белые. Уже отцвели... :lol: :oops:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24929
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.05.22 - 12:24
#7386
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Цитата:
Vit:
. У вас топливо 200 евро что ли стоит?) ужас. :lol:

Это за 100 литров.За 1 литр,
2.18, было вчера... :lol: :-o
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11145
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.05.22 - 12:41
#7387
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Цитата:
drakon:

А, понятно. Возможно я летом к вам приеду если всё сложится. Надо будет в личке телефонами обменятся с тобой и электроном. В гости не напрашиваюсь, просто в качестве переводчика вдруг понадабитесь. Ок?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13110
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.05.22 - 14:54
#7388
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Цитата:
drakon:
2.18, было вчера...

Недорого, если судить по зарплатам.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24929
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.05.22 - 14:59
#7389
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Цитата:
111:
Недорого, если судить по зарплатам.

В январе 2001 года, когда я купил первую
машину, бензин "супер", стоил 92 цента... :lol: :oops: :-P
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11145
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.05.22 - 15:08
#7390
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Цитата:
drakon:
А бензин супер, супер плюс это как наш что ли А 80. А 95 ?) страно почему наши маркентологи ещё не дадумались и у нас бензин назвать " Супер плюс"
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elektron
§ elektron
(Пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9392
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.05.22 - 15:20
#7391
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Цитата:
Vit:
А бензин супер, супер плюс это как наш что ли А 80. А 95 ?)

А80 в Европе нет. Super - А95, Super Plus - А98 ;-)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11145
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.05.22 - 16:14
#7392
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Цитата:
elektron:
Дракон чет про молчал. Тёзка тогда на тебя все надежды)). Ну как надежды . У нас в Казахстане логистика очень круто меняется из за войны в Украине. Россия палки в колёса нам сильно в толкнуло. Походу к вам теперь на прямую гонять будем. Телефонами обменяемся. Просто вдруг возникнут конфликты с немцами, переводчик понадобится.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11145
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.05.22 - 16:24
#7393
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Цитата:
elektron:
На бытовом уровне. Я вот видишь и не знал что у вас цены на топливо пишут за 100 литров) скорей всего много будет для меня новшеств.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5197
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.05.22 - 23:13
#7394
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Цитата:
drakon:
стоил 92 цента..

----Друзей надо выбирать правильно :-P :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11145
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.05.22 - 23:43
#7395
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Цитата:
elektron:
Эл я, прочитал твое сообщение в личке. Спасибо. Номер сохраню. Повторю летом не раньше. А на счёт ухода, ты не горячись пока. Не надо.
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