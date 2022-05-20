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≡ Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и председателем садового общества перешел в судебную стадию в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44291
Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и председателем садового общества перешел в судебную стадию в Костанае
Отправлено: 20.05.22 - 16:57
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Основательница фонда “Сердце чистейшей породы" Людмила БЕРЕСТОВА свой участок на окраине СО "Железобетонщик" сделала домом для брошенных, животных. Уже почти 2 месяца приют работает без света.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3055
Re: Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и...
Отправлено: 20.05.22 - 20:25
#30
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Цитата:
Елена Пикельная:
и не рассуждайте о

Цитата:
Vit:
Собаки это зло.


В этой ситуации радует то что обе стороны ( истица и ответчик ) ведут себя цивилизованно: - без оскорблении и прочих сволочных элементов спора и обратились к решению спорного вопроса к её величеству ВЛАСТИ.

Что такое власть ?? - это не акимат ( акимат в принципе- это местные РЕШАЛА со своими понятиям и со своими низменными интересами), не министерство со своими запоздалыми правилами, не дачный кооператив со своим домостроевским уставом: - ВЛАСТЬ - это его величество СУД.
Как суд решить, так и должно быть так и будет.
А, уже качество суда, его ангажированность букве Закона или тельцу - это другой вопрос, это уже компетенция Президента, это уже на его совести ибо ВСЕХ судей назначает только и только ОН.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1330
Re: Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и...
Отправлено: 20.05.22 - 23:04
#31
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Цитата:
размекщается приют

размещается.
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Don Julio
§ Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1182
Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и председателем садового общества перешел в судебную стадию в Костанае
Отправлено: 21.05.22 - 00:15
#32
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Цитата:
тепло, 70 собак... будет стоять запах от них. Целевое назначение - садоводство - нарушено! 

Одним хозяйство на даче держать можно, другим-нельзя.
Совсем председатель сам запутался в своих правилах.

Или скорее дело в личном интересе?
:lol:
Собачки куриные яйца не несут и маслице сливочное не производят. Тем более утятнину...

[Исправлено: Iney, 21.05.2022 - 10:09]
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1103
Re: Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и...
Отправлено: 21.05.22 - 06:15
#33
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Цитата:
Vit:
Оно уже загрызли ребёнка.

Чикатило (человеческое существо) кучу людей убил. Давай будем тебя ненавидеть?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11144
Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и председателем садового общества перешел в судебную стадию в Костанае
Отправлено: 21.05.22 - 09:42
#34
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Цитата:
гражданин СССР: Давай будем тебя ненавидеть?
Меня надо любить. Я не кого не кусал.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8654
Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и председателем садового общества перешел в судебную стадию в Костанае
Отправлено: 21.05.22 - 10:20
#35
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Интересно,а кто нибудь у собачек поинтересовался ,хотят ли они в приют?
Ведь одно дело на свободе по помойкам лазить,а другое сидеть в заперти,пусть даже и на казёных харчах.
Вот допустим для бомжей то же приюты разные делают,но далеко не все с удовольствием туда идут.
Всё таки свобода есть свобода,подсобирал макулатуры,метал какой,просто попрошайничаешь,копеейку всегда можно заработать и бухнуть от души,после трудного рабочего дня,а что в приюте,сидишь на "всё включено" как в отеле в Египте,никакой романтики ,скукотень одним словом.
Там кстати и бухать нельзя,если с годик вот так промучиться,то вообще можно человеком стать,одежду придётся чистую носить,на работу потянет,а там уже и до семьи недалеко,вообщем деградация полная.
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1316
Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и председателем садового общества перешел в судебную стадию в Костанае
Отправлено: 21.05.22 - 10:32
#36
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Цитата:
serg kost:
размещается.

Исправил. Спасибо
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3020
Re: Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и...
Отправлено: 21.05.22 - 10:35
#37
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Цитата:
Добринцофф:
Интересно,а кто нибудь у собачек поинтересовался ,хотят ли они в приют?


Люблю собак, но это было смешно :lol:
Вы ещё о чувстве собственного достоинства собачек (благодарное и почтительное отношение к самому себе, сознание собственного достоинства, своей ценности) поговорите! :-)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11144
Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и председателем садового общества перешел в судебную стадию в Костанае
Отправлено: 21.05.22 - 10:57
#38
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Цитата:
Добринцофф:
Скутище. Бухать нельзя, девочек нельзя. Одеватся в поглаженое. Кормешка по расписанию. Интереснно если девушка неделю перестанет кормить их, они её поцелуют в носик или от радости откусят его.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15281
Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и председателем садового общества перешел в судебную стадию в Костанае
Отправлено: 22.05.22 - 19:58
#39
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Председателю я бы посоветовал обратить внимание на Приложение 1 к Санитарным правилам "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека", утвержденные приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 января 2022 года № 26447:
П. 48, п.п. 5 Приложения 1:
48. Класс IV – СЗЗ 100 м:
...
5) ветлечебницы с содержанием животных, виварии, питомники, кинологические центры, пункты передержки животных;
...

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – территория, отделяющая зоны специального назначения, а также промышленные организации и другие производственные, коммунальные и складские объекты в населенном пункте от близлежащих селитебных территорий, зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения в целях ослабления воздействия на них неблагоприятных факторов.

То есть в каждую сторону от этого приюта должно быть выкуплено ещё по 100 метров и на этой полосе ничего не должно быть – можно растения несельскохозяйственного назначения посадить.

[Исправлено: Victor Yang, 22.05.2022 - 20:00]

[Исправлено: Victor Yang, 22.05.2022 - 20:10]
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8514
Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и председателем садового общества перешел в судебную стадию в Костанае
Отправлено: 22.05.22 - 21:07
#40
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В начале мая в местных сми и группах распространяли призыв придти на субботник в новый питомник для животных. Организаторы ОО "Надежда плюс kst" и Экологический клуб "Neco".
Сначала подумал речь как раз об этом. Но схема проезда демонстрировала другое место положение... по ул.Маяковского, за старым кладбищем вниз к Тоболу.
Получается, это совсем другой питомник или приют. А смысл обустраивать два, если ни один не в состоянии довести до ума?
Ведь по факту, заниматься брошенными животными у нас желающих раз, два и обчелся. Бизнесу и чиновникам - это не интересно, общественники - зачастую только за гранты могут работать, у большинства жителей других проблем выше крыши...
Вот и будут биться такие, как Берестова в одиночку...пока есть силы.
Как представишь, сколько голодных пастей ждут её каждый день...
Её больше всех жалко в этой истории.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15281
Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и председателем садового общества перешел в судебную стадию в Костанае
Отправлено: 22.05.22 - 21:56
#41
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Цитата:
yudjin:
Вот и будут биться такие, как Берестова в одиночку...

А с чем биться? Проблема не решена - бродячие собаки остались на улицах, новых они не принимают. Я считаю что такие люди только тешат своё эго и не больше. Постоянного штата нет, а значит никто из них ничего не обязан приюту - кризис, болезнь, отъезд большей части волонтеров - и что дальше? Такие организации не должны быть на общественных началах и должны все-таки РЕШАТЬ проблему. Ну и самострой за счет привлеченных средств - это может попахивать ответственностью.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
829
Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и председателем садового общества перешел в судебную стадию в Костанае
Отправлено: 22.05.22 - 22:17
#42
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Цитата:
Victor Yang:

А может, Вы поможете человеку, по юридическим вопросам?
Желательно, на общественных началах.
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elektron
§ elektron
(Пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9392
Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и председателем садового общества перешел в судебную стадию в Костанае
Отправлено: 22.05.22 - 22:19
#43
Комментарий проходит проверку.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11144
Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и председателем садового общества перешел в судебную стадию в Костанае
Отправлено: 22.05.22 - 22:29
#44
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Че выдумать. Собак раздать любителям. Елене, другим. Оставшихся растрелять. Место освободить. Дачи должны быть местом где красиво шашлыки жарят в тишине без лая собак из приюта.
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