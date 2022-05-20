Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и председателем садового общества перешел в судебную стадию в Костанае
Отправлено: 20.05.22 - 16:57
Основательница фонда “Сердце чистейшей породы" Людмила БЕРЕСТОВА свой участок на окраине СО "Железобетонщик" сделала домом для брошенных, животных. Уже почти 2 месяца приют работает без света. Читать новость
В этой ситуации радует то что обе стороны ( истица и ответчик ) ведут себя цивилизованно: - без оскорблении и прочих сволочных элементов спора и обратились к решению спорного вопроса к её величеству ВЛАСТИ.
Что такое власть ?? - это не акимат ( акимат в принципе- это местные РЕШАЛА со своими понятиям и со своими низменными интересами), не министерство со своими запоздалыми правилами, не дачный кооператив со своим домостроевским уставом: - ВЛАСТЬ - это его величество СУД. Как суд решить, так и должно быть так и будет. А, уже качество суда, его ангажированность букве Закона или тельцу - это другой вопрос, это уже компетенция Президента, это уже на его совести ибо ВСЕХ судей назначает только и только ОН.
Интересно,а кто нибудь у собачек поинтересовался ,хотят ли они в приют? Ведь одно дело на свободе по помойкам лазить,а другое сидеть в заперти,пусть даже и на казёных харчах. Вот допустим для бомжей то же приюты разные делают,но далеко не все с удовольствием туда идут. Всё таки свобода есть свобода,подсобирал макулатуры,метал какой,просто попрошайничаешь,копеейку всегда можно заработать и бухнуть от души,после трудного рабочего дня,а что в приюте,сидишь на "всё включено" как в отеле в Египте,никакой романтики ,скукотень одним словом. Там кстати и бухать нельзя,если с годик вот так промучиться,то вообще можно человеком стать,одежду придётся чистую носить,на работу потянет,а там уже и до семьи недалеко,вообщем деградация полная.
Председателю я бы посоветовал обратить внимание на Приложение 1 к Санитарным правилам "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека", утвержденные приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 января 2022 года № 26447: П. 48, п.п. 5 Приложения 1: 48. Класс IV – СЗЗ 100 м: ... 5) ветлечебницы с содержанием животных, виварии, питомники, кинологические центры, пункты передержки животных; ...
Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – территория, отделяющая зоны специального назначения, а также промышленные организации и другие производственные, коммунальные и складские объекты в населенном пункте от близлежащих селитебных территорий, зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения в целях ослабления воздействия на них неблагоприятных факторов.
То есть в каждую сторону от этого приюта должно быть выкуплено ещё по 100 метров и на этой полосе ничего не должно быть – можно растения несельскохозяйственного назначения посадить.
В начале мая в местных сми и группах распространяли призыв придти на субботник в новый питомник для животных. Организаторы ОО "Надежда плюс kst" и Экологический клуб "Neco". Сначала подумал речь как раз об этом. Но схема проезда демонстрировала другое место положение... по ул.Маяковского, за старым кладбищем вниз к Тоболу. Получается, это совсем другой питомник или приют. А смысл обустраивать два, если ни один не в состоянии довести до ума? Ведь по факту, заниматься брошенными животными у нас желающих раз, два и обчелся. Бизнесу и чиновникам - это не интересно, общественники - зачастую только за гранты могут работать, у большинства жителей других проблем выше крыши... Вот и будут биться такие, как Берестова в одиночку...пока есть силы. Как представишь, сколько голодных пастей ждут её каждый день... Её больше всех жалко в этой истории.
yudjin: Вот и будут биться такие, как Берестова в одиночку...
А с чем биться? Проблема не решена - бродячие собаки остались на улицах, новых они не принимают. Я считаю что такие люди только тешат своё эго и не больше. Постоянного штата нет, а значит никто из них ничего не обязан приюту - кризис, болезнь, отъезд большей части волонтеров - и что дальше? Такие организации не должны быть на общественных началах и должны все-таки РЕШАТЬ проблему. Ну и самострой за счет привлеченных средств - это может попахивать ответственностью.
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