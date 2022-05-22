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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.05.22 - 16:55
У меня вон , с Петербурга приехал, оформился в миграционке через мой ИИН, и никто его не выгоняет.
А ты почему боишься, с доками что ли попал?
А ты почему боишься, с доками что ли попал?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.05.22 - 16:57
У меня жил этот, которые Антоненко завалили и Хамер сожгли, так я их тоже не выгонял, сами сбежали в Россию..
Этим занималась полиция..
Мне зачем ее функции брать на себя?
Этим занималась полиция..
Мне зачем ее функции брать на себя?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.05.22 - 17:02
Цитата:
111:Доки в норме, боюсь за детей.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.05.22 - 17:05
Цитата:
Хм .
А их за что я должен выгонять?
Ты себе как это представляешь?
То есть я сейчас пойду как то там, пока ты на работе, и начну выгонять твоих детей?
Это вообще как тебе такое.. такая крень вообще могла в голову залезть?
Vit:
Доки в норме, боюсь за детей.
Доки в норме, боюсь за детей.
Хм .
А их за что я должен выгонять?
Ты себе как это представляешь?
То есть я сейчас пойду как то там, пока ты на работе, и начну выгонять твоих детей?
Это вообще как тебе такое.. такая крень вообще могла в голову залезть?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.05.22 - 17:07
Цитата:
Хм..
Перечитал..
Ио есть я с кухаркой сейчас должны искать зачем то твоих детей и тебя и выгнать из твоего дома?
Vit:
вы всех нас выгоните, и
вы всех нас выгоните, и
Хм..
Перечитал..
Ио есть я с кухаркой сейчас должны искать зачем то твоих детей и тебя и выгнать из твоего дома?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.05.22 - 17:12
Цитата:
Не ты лично. Меня щас модеры удалят если я ляпну лишние)) я не читатель, я не оратор . Я наблюдатель. У меня глаза славо богу есть. Я вижу как во дворе кучкуются дети. В моё время было дворовая банда. А сегодня я вижу национальная банда. Это не касается повторяю наше поколение . Я про детей говорю.
111:
Не ты лично. Меня щас модеры удалят если я ляпну лишние)) я не читатель, я не оратор . Я наблюдатель. У меня глаза славо богу есть. Я вижу как во дворе кучкуются дети. В моё время было дворовая банда. А сегодня я вижу национальная банда. Это не касается повторяю наше поколение . Я про детей говорю.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.05.22 - 17:18
Цитата:
Ты боишься детей соседей?
А я боюсь, что моего фашисты замочат, когда он будет спать мирно утром в доме и дом взорут фашисты.
Соседи рядом, ты можешь на них в суд подать, если они учат своих детей убивать.
А вот на фашистов в суд не подашь..
Они же ведь фашисты..
Vit:
Я про детей говорю.
Я про детей говорю.
Ты боишься детей соседей?
А я боюсь, что моего фашисты замочат, когда он будет спать мирно утром в доме и дом взорут фашисты.
Соседи рядом, ты можешь на них в суд подать, если они учат своих детей убивать.
А вот на фашистов в суд не подашь..
Они же ведь фашисты..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.05.22 - 17:21
Моя злобная оказывается кухарка, вон с балкона ищет детишек, чтобы сварить на обед!
Я то ведь думал она добрая..
В тихом омуте черти водятся!
Я то ведь думал она добрая..
В тихом омуте черти водятся!
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Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.05.22 - 17:22
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.05.22 - 17:25
Цитата:
111: Ты боишься детей соседей?Я боюсь детей соседей. Потому что я незнаю чему их учат в специально построенных школах.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.05.22 - 17:26
Цитата:
И хорош попу своей жены фотать.
111:
И хорош попу своей жены фотать.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.05.22 - 17:26
Продолжаю следить за своей кухаркой, что то начала ходить, действительно, наверно куда то собирается, кого то выгонять или зажарить..
Тихо..
Тссс....
Тихо..
Тссс....
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.05.22 - 17:28
Цитата:
Ну ты же про нас сказал, что мы..
Теперь буду за ней следить, может это все она там мутит что то..
Хочет выгнать чьих то детей..
Vit:
хорош попу своей
хорош попу своей
Ну ты же про нас сказал, что мы..
Теперь буду за ней следить, может это все она там мутит что то..
Хочет выгнать чьих то детей..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.05.22 - 17:30
Цитата:
У меня в первую ходит средний и младший туда пойдет.
А что там, думаешь готовят боевиков?
Почему ты нашей школы боишься?
Да, она специально построена для учеников..
А для кого еще?
Vit:
тому что я незнаю чему их учат в специально построенных школах
тому что я незнаю чему их учат в специально построенных школах
У меня в первую ходит средний и младший туда пойдет.
А что там, думаешь готовят боевиков?
Почему ты нашей школы боишься?
Да, она специально построена для учеников..
А для кого еще?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.05.22 - 17:38
Цитата:
111: Почему ты нашей школы боишьсяЯ очень хочу что б и мой Туда ходил. Я очень хочу что б дети наши сидели за одной партой. Но наши власти всё зделали по другому.
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