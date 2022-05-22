Отправлено: - 17:30

Vit:

тому что я незнаю чему их учат в специально построенных школах

Цитата:У меня в первую ходит средний и младший туда пойдет.А что там, думаешь готовят боевиков?Почему ты нашей школы боишься?Да, она специально построена для учеников..А для кого еще?