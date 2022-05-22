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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 30 из 31«1...28293031»
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13107
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.05.22 - 16:55
#436
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У меня вон , с Петербурга приехал, оформился в миграционке через мой ИИН, и никто его не выгоняет.
А ты почему боишься, с доками что ли попал?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13107
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.05.22 - 16:57
#437
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У меня жил этот, которые Антоненко завалили и Хамер сожгли, так я их тоже не выгонял, сами сбежали в Россию..
Этим занималась полиция..
Мне зачем ее функции брать на себя?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11141
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.05.22 - 17:02
#438
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Цитата:
111:
Доки в норме, боюсь за детей.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13107
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.05.22 - 17:05
#439
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Цитата:
Vit:
Доки в норме, боюсь за детей.

Хм .
А их за что я должен выгонять?
Ты себе как это представляешь?
То есть я сейчас пойду как то там, пока ты на работе, и начну выгонять твоих детей?
Это вообще как тебе такое.. такая крень вообще могла в голову залезть?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13107
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.05.22 - 17:07
#440
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Цитата:
Vit:
вы всех нас выгоните, и

Хм..
Перечитал..
Ио есть я с кухаркой сейчас должны искать зачем то твоих детей и тебя и выгнать из твоего дома?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11141
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.05.22 - 17:12
#441
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Цитата:
111:

Не ты лично. Меня щас модеры удалят если я ляпну лишние)) я не читатель, я не оратор . Я наблюдатель. У меня глаза славо богу есть. Я вижу как во дворе кучкуются дети. В моё время было дворовая банда. А сегодня я вижу национальная банда. Это не касается повторяю наше поколение . Я про детей говорю.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13107
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.05.22 - 17:18
#442
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Цитата:
Vit:
Я про детей говорю.

Ты боишься детей соседей?
А я боюсь, что моего фашисты замочат, когда он будет спать мирно утром в доме и дом взорут фашисты.
Соседи рядом, ты можешь на них в суд подать, если они учат своих детей убивать.
А вот на фашистов в суд не подашь..
Они же ведь фашисты..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13107
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.05.22 - 17:21
#443
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Моя злобная оказывается кухарка, вон с балкона ищет детишек, чтобы сварить на обед!
Я то ведь думал она добрая..
В тихом омуте черти водятся!

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elektron
§ elektron
(Пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9391
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.05.22 - 17:22
#444
Комментарий проходит проверку.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11141
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.05.22 - 17:25
#445
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Цитата:
111: Ты боишься детей соседей?
Я боюсь детей соседей. Потому что я незнаю чему их учат в специально построенных школах.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11141
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.05.22 - 17:26
#446
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Цитата:
111:

И хорош попу своей жены фотать.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13107
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.05.22 - 17:26
#447
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Продолжаю следить за своей кухаркой, что то начала ходить, действительно, наверно куда то собирается, кого то выгонять или зажарить..
Тихо..
Тссс....

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13107
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.05.22 - 17:28
#448
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Цитата:
Vit:
хорош попу своей

Ну ты же про нас сказал, что мы..
Теперь буду за ней следить, может это все она там мутит что то..
Хочет выгнать чьих то детей..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13107
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.05.22 - 17:30
#449
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Цитата:
Vit:
тому что я незнаю чему их учат в специально построенных школах

У меня в первую ходит средний и младший туда пойдет.
А что там, думаешь готовят боевиков?
Почему ты нашей школы боишься?
Да, она специально построена для учеников..
А для кого еще?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11141
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 22.05.22 - 17:38
#450
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Цитата:
111: Почему ты нашей школы боишься
Я очень хочу что б и мой Туда ходил. Я очень хочу что б дети наши сидели за одной партой. Но наши власти всё зделали по другому.
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