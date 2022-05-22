Отправлено: - 12:41

drakon:



Цитата:А, понятно. Возможно я летом к вам приеду если всё сложится. Надо будет в личке телефонами обменятся с тобой и электроном. В гости не напрашиваюсь, просто в качестве переводчика вдруг понадабитесь. Ок?