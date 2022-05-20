Авто, аэро и ЖД-вокзалы, погранзастава Каерак или униженные и оскорбленные
Отправлено: 20.05.22 - 20:15
Вы хотите приехать или прилететь в Костанай, у нас для вас припасено сюрпризов, чтобы потом отбить любое желание, приезжать или уезжать, ну если только это вам доставляет удовольствие. Начну по порядку. Читать новость
все вопросы уже настолько въелись в печенку, что народ привык. С погранпереходом согласен на все 100. Это скотство со стороны властей так было поступать по отношению к своим гражданам. Конечно можно было разрешить маршруткам идущим из РК доезжать и довозить пассажиров до Российской границы и соответственно наоборот. Российские маршрутки могли бы спокойно доезжать до казахской, там пассажиры пересаживались бы уже в казахскую и не надо шлепать этот километр пехом. Ладно когда молод и погода позволяет. А когда совсем не так и плюс груз на себе тащить. Можно и другие варианты продумать, но это же надо думать. Всех ответственных за этот участок самих пропустить в общем порядке через погранпереход. Вот тогда может и начнут мозги работать, ежели они там есть. Чистейшее скотство.
Касательно погранпереходов - они лицо страны! Несколько раз пересекала границу при поездке в Челябинск. Впечатление отвратное. Помещения зачуханные, летом витали мухи, грязь. Не знаю насчёт уличных туалетов (и есть ли они?), но внутренний всегда был запущенным, не цивилизованным. А оборудование: сушилки, туалетная бумага, грязное зеркало и др.- каменный век! -По идее там всегда должен бы находиться уборщик (-щица), как в поликлинике, где убирают в течение дня и по мере загрязнения. Неужели так затратно держать несколько уборщиц, что можно наплевать на имидж страны?
Согласна!!! Бить по бестолковке! Вон сколько у простых граждан (Ильяс, Рихард) возникло предложений по погранпереходу, а у ответственным начальникам и в голову не пришло что-то сделать для облегчения перехода людям! Конечно, это ведь мы для них, а не они для нас!
Как многабукв... Ироды, говорите, в погонах? Ироды, значит ограничения выставили против ковида, не Сан-Висенте, нет? Глянь, правдоруб, жизни в глаза, погрузись в тему! Нет на границе с Беларусью двойных погранпереходов? Сирым объясню - ЕврАзЭС тут ни при чем. Что-нибудь слышал о Союзном государстве России и Беларуси? А погугли, что это и как! Вступай в Союз и не шкни... Легко стучать по клавиатуре, как будто всё по мановению магии букоф делается. Мне не претит пройти два паспортных контроля, не вижу проблем. По общественному транспорту, внутри казахским авиа и жд перевозкам комментировать не буду. Летать в соседние города за 8000 тг, однако не СССР живете - попробуйте, купите авиапарк и лоукостер организуйте. Людям добро, будут рады
Статья всё в точку. Ездил как то в Алматы на поезде это что то.вагоны не мытые с наружи почти 2 суток нечего не видно в окно.люди в Караганде сами мыли окна с наружи я это видел в Алматы подошёл поезд с Узбекистана чистенькой красавец,а мы ехали туда обратно в грязном составе.автовокзал нет слов.как в захудалой деревне пустота.погран переход туалеты на улице.да и само отношениие разное к нам людям на границе России и Казахстана.это лично мое мнение за погран переход.
Погран застава кайрак мне нравится, не хуже Российской. Все вежливые. Погранцы здаровоются. Не которые уже лицо запомнили моё и ваще легко проводят проверку. А туалеты да, согласен. Плохие. В уличный зимой лучше не заходить. )
Вагоны наши это капец конечно. Я в рязань гонял 4 года назад. Домой возвращался на Карагандинском. Туалет вонял на весь вагон. И эти ковры разноцветные из прошлого века вызывают улыбку. И стыд за страну)
Сейчас посетителей на этом форуме: 69, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 69
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать