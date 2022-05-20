Re: Авто, аэро и ЖД-вокзалы, погранзастава Каерак или униженные...

Отправлено: - 20:57

все вопросы уже настолько въелись в печенку, что народ привык. С погранпереходом согласен на все 100. Это скотство со стороны властей так было поступать по отношению к своим гражданам. Конечно можно было разрешить маршруткам идущим из РК доезжать и довозить пассажиров до Российской границы и соответственно наоборот. Российские маршрутки могли бы спокойно доезжать до казахской, там пассажиры пересаживались бы уже в казахскую и не надо шлепать этот километр пехом. Ладно когда молод и погода позволяет. А когда совсем не так и плюс груз на себе тащить. Можно и другие варианты продумать, но это же надо думать. Всех ответственных за этот участок самих пропустить в общем порядке через погранпереход. Вот тогда может и начнут мозги работать, ежели они там есть. Чистейшее скотство.