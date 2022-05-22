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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13088
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.05.22 - 12:06
#7381
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[Исправлено: 111, 22.05.2022 - 12:07]
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24928
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.05.22 - 12:09
#7382
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Заправка, вчера вечером.
В 18 часов... :lol: :-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13088
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.05.22 - 12:14
#7383
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11125
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.05.22 - 12:18
#7384
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Дракон я чет не понял. У вас топливо 200 евро что ли стоит?) ужас. :lol:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24928
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.05.22 - 12:19
#7385
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Это возле Ратхауса.
Рододендрон - называеся.
У нас есть на участке.
Только белые. Уже отцвели... :lol: :oops:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24928
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.05.22 - 12:24
#7386
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Цитата:
Vit:
. У вас топливо 200 евро что ли стоит?) ужас. :lol:

Это за 100 литров.За 1 литр,
2.18, было вчера... :lol: :-o
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Страница 493 из 493«1...491492493
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