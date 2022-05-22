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≡ «Независимо от возраста и профессии» - Как выбирали и награждали лучших блогеров Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44289
«Независимо от возраста и профессии» - Как выбирали и награждали лучших блогеров Костанайской области
Отправлено: 22.05.22 - 11:13
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Премия «Insta Awards» является ежегодной, но в прошлом году ее не удалось провести из-за пандемии. Цель - собрать в одном месте медийных личностей, в основном развивающих Инстаграм, которые знают друг друга из Сети, но лично незнакомы.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13088
Re: «Независимо от возраста и профессии» - Как выбирали и...
Отправлено: 22.05.22 - 11:13
#1
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А где номинация Лучший блогер Нашей Газеты?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13088
Re: «Независимо от возраста и профессии» - Как выбирали и...
Отправлено: 22.05.22 - 11:19
#2
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У нас тут Инстасамок может и нет, но Инстасамцов у нас по моему хоть отбавляй..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11125
Re: «Независимо от возраста и профессии» - Как выбирали и...
Отправлено: 22.05.22 - 11:37
#3
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Цитата:
111:

Да, да я тоже удивлён. Почему тебя не наградили. :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13088
«Независимо от возраста и профессии» - Как выбирали и награждали лучших блогеров Костанайской области
Отправлено: 22.05.22 - 11:40
#4
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Цитата:
Vit:
Почему тебя не наградили.

Почему меня?
Например номинация самая мирная тема - Дракоша..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11125
Re: «Независимо от возраста и профессии» - Как выбирали и...
Отправлено: 22.05.22 - 11:46
#5
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Цитата:
111:

Смотри какие девчата. Одна краше другой, все
как на подбор. Я так понял они все в инстаграмах живут. Надо тоже походу там прописатся. Время будет Займусь. )
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13088
Re: «Независимо от возраста и профессии» - Как выбирали и...
Отправлено: 22.05.22 - 11:52
#6
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Инста дива хоть поет, как Валя карнавал?
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